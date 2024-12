Celebrando os 15 anos da filha, a esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares, surpreendeu os seguidores com semelhança entre ela e a primogênita; veja

Nesta segunda-feira, 9 , Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, movimentou as redes socias ao compartilhar sequência de fotos de sua filha, Nicolly Soares. Completando 15 anos de idade, a jovem impressionou os internautas pela semelhança com a mãe, de 32 anos.

“Parabéns, minha filha! Hoje é um dia especial, pois marca o início de uma nova fase da sua vida #15ANOS. Saiba que você é uma filha incrível, estudiosa e muito dedicada. Estou orgulhosa de acompanhar seu crescimento e ver a mulher maravilhosa que você está se tornando”, iniciou Ingra no Instagram.

“Que este novo ciclo seja repleto de realizações, amor e felicidade. Conte sempre com meu apoio incondicional. Feliz aniversário, minha Gata! Te amo muito”, desejou a influenciadora. "Te amo, mãe", declarou Nicolly em resposta.

Nos comentários, os internautas ficaram impressionados com a semelhança de mãe e filha. "Tua irmã gêmea. Parabéns, Nick", disse uma seguidora. "Eu achando que era a mãe, é a filha! Que linda", elogiou outra. "Quanto tempo eu dormi? Tá linda!", questionou mais uma.

Vale ressaltar que Nicolly é fruto de um relacionamento anterior de Ingra Soares. Além da aniversariante do dia, a influenciadora também é mãe de Daniel, de 4 anos, fruto da relação com o cantor Zé Vaqueiro.

No dia 9 de julho deste ano, Arthur, o segundo filho do casal, faleceu aos 11 meses de vida, após ser diagnosticado com Síndrome de Patau. Na última semana, o artista foi submetido por uma cirurgia de vasectomia reversível.

Ingra Soares desabafa após morte do filho caçula

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares comoveu os fãs com um desabafo sobre a morte do filho Arthur, que partiu com 11 meses de idade. O bebê nasceu com uma síndrome rara e ficou internado durante toda a sua vida, mas faleceu em julho deste ano. No dia 24 do mesmo mês, Arthur iria completar 1 ano caso estivesse vivo. Com isso, Ingra escolheu esta data para desabafar na internet.

Nos Stories do Instagram, a esposa do cantor falou sobre o quanto o bebê sofreu enquanto estava aqui e também o sofrimento da família, que não tinha o que fazer para ajudá-lo. "Gravando esse vídeo, primeiramente para agradecer vocês, quem torceu, quem orou, quem acreditou junto com a gente no Arthur e dizer que hoje ele faria um ano. Por mais que eu não tenha mostrado aqui para vocês a rotina, o que a gente vivia, porque é muito doloroso, é muito difícil. Foi uma tortura muito grande psicológica com a incerteza da vida, sem poder fazer nada. Eu sou muito grata. Estou aqui para agradecer. Aos poucos, a vida vai continuando. O Arthur vai continuar vivo no meu coração e no coração do pai. Temos que trabalhar, continuar a vida e cuidar dos outros filhos. Tenho fé que tudo vai se acalmar, Deus vai confortando. Esquecer jamais, é uma história de vida muito forte que nós vivemos e eu jamais vou esquecer, vai estar sempre dentro do meu coração”, disse ela. Confira o relato completo.