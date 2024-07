O que a esposa de Zé Vaqueiro fez com as roupas do filho que morreu?

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares revela qual foi o destino das roupas e objetos que eram do seu filho Arthur, que morreu há poucos dias

A família do cantor Zé Vaqueiro enfrenta o luto pela morte de Arthur, filho dele com Ingra Soares. O bebê faleceu aos 11 meses de idade após nascer com malformação congênita e ficar durante toda a vida no hospital. Agora, a esposa do artista revelou o que fez com as roupas e objetos que pertenciam ao menino.

Em um post nos stories do Instagram, Ingra contou que doou os itens que eram do bebê para o Hospital Infantil Filantrópico SOPAI, de Fortaleza, Ceará. “Estou aqui separando as coisas do Arthur com o coração em paz, e acredito que estou fazendo o certo. Porque eu sei que vou estar ajudando muito elas. Estou separando várias roupas, leite, fraudas e medicamentos. Mães guerreiras do Hospital SOPAI, recebam com muito amor”, disse ela.

Além disso, ela compartilhou a resposta da equipe do hospital ao receber a notícia da doação. “Que maravilha! Vai contribuir, e muito. Logo logo, a ala vai ganhar 10 novas crianças. Serão 40 leitos. Então, sim, vai ajudar muito. Gratidão”, informaram.

A causa da morte de Arthur

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, estão de luto pela morte do filho Arthur, que tinha apenas 11 meses de idade. O bebê faleceu durante a internação na UTI em decorrência do tratamento pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como Síndrome de Patau. Depois da notícia do falecimento, a equipe do cantor revelou qual foi a causa da morte do bebê.

Arthur faleceu no dia 8 de julho, às 21h45, em decorrência da disfunção múltipla de órgãos, informou o site Hugo Gloss. Ele iria completar 1 ano de idade no dia 24 de julho. Ao longo de sua vida, ele ficou na UTI para o acompanhamento médico de sua condição e foi para casa em apenas um dia no mês de maio, mas voltou às pressas ao hospital ao sofrer uma parada cardíaca.

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do pequeno Arthur Siqueira Duarte, ontem, 8 de julho, às 21h45, de disfunção múltipla de órgãos. Filho do cantor Zé Vaqueiro e Ingra, Arthur veio ao mundo no dia 24 de julho do ano passado, e foi diagnosticado com síndrome de Patau. Em maio deste ano, Arthur chegou a ir para casa, depois de nove meses internado, mas infelizmente voltou ao hospital no dia seguinte. Próximo a completar seu primeiro ano, Arthur descansou, mas deixou um legado de amor e fé para seus pais, que foram resilientes e nunca deixaram de acreditar no milagre da vida e no propósito de Deus. Neste momento, expressamos toda nossa solidariedade à família”, informou a equipe do cantor.