Aretha Oliveira encanta ao postar foto inédita da filha: 'Crescimento e amor'

A atriz Aretha Oliveira encantou os seguidores ao celebrar a terceira semana de vida de Aniki, sua filha com Sebastián Goldberg

Aretha Oliveira, a Pata da novela Chiquititas, do SBT, encantou os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 25, ao compartilhar um clique inédito de sua filha, Aniki.

Para comemorar as três semanas da herdeira, fruto de seu casamento com o argentino Sebastián Goldberg, a atriz compartilhou uma foto em que aparece sentada em uma poltrona, com a bebê encostada no seu ombro.

Na legenda, a mamãe de primeira viagem falou sobre a maternidade. "3 semanas de um novo tempo! Onde o tempo passa em um novo ritmo, que intercala em voar e praticamente parar. Um tempo que pede presença no presente, pois pensar no passado pode gerar angústia e pensar no futuro pode gerar ansiedade", confessou.

"Entao aqui estamos, construindo nossa história, com todas as dores e delicias desse novo tempo, o nosso tempo, que apesar de desafiador, é o tempo de muito crescimento e amor!!", acrescentou Aretha.

Os internautas ficaram encantados com o registro. "Olha essa carinha. Muita fofura", disse uma seguidora. "Que lindo acompanhar esse momento!", escreveu outra. "Que coisa mais linda", se derreteu uma fã.

Uma publicação compartilhada por Aretha Oliveira (@arethaoliveiraoficial)

O anúncio do nascimento

No dia 11 de abril, Aretha Oliveira anunciou o nascimento de sua primeira filha com Sebastián Goldberg. Na ocasião, ela postou algumas fotos do parto e falou sobre a chegada da herdeira.

"Aniki chegou, e foi nesse momento que o AMOR ganhou um novo significado! Significado esse que ainda não sei descrever, apenas sentir, e é tao forte, tao grande, que as lágrimas brotam nos meus olhos só de pensar. Como tudo na gravidez da Aniki, nós escolhemos viver cada momento importante primeiro na intimidade, sentir e absorver cada sensação, para depois compartilhar. Nossa filha hoje completa 1 semana, e graças a Deus ela veio ao mundo saudável, a termo, em um momento de muita paz e felicidade (...)", disse ela. Confira a publicação!

