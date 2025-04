Novelas / Perda surpreendeu

Ator de Roque Santeiro morreu aos 54 anos após luta contra o câncer

No ar no canal Viva com a reprise de Roque Santeiro, ator encarou câncer linfático e morreu após um ano de quimioterapia para tratar a doença

Cena de Roque Santeiro - Reprodução/Globo