Eliezer fica sem reação com pergunta inusitada da filha com Viih Tube: 'Sem palavras'

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19 para compartilhar um momento inusitado que viveu com sua filha, Lua Di Felice, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube. Na publicação, ele contou que foi surpreendido com uma pergunta da pequena.

Ele contou que a primogênita costuma tomar banho apenas com a mãe. "Aqui só a Viih toma banho sem roupa com a Lua, quando eu dou banho fico de shorts e a gente explica que é porque a mamãe é menina igual a Lua e o papai é menino'', escreveu o ex-BBB.

Em seguida, detalhou: "A gente acabou de treinar e a Viih falou assim: 'Filha, a mamãe vai ter que ir lá em cima tomar banho, que a mamãe está fedida'", disse o influenciador. Então, ele respondeu que iria tomar banho junto com a esposa, ao que Lua reagiu: "Mas o papai é menino", contou Eliezer, que confessou ter ficado sem resposta.

''Ela me deixou sem reação e sem palavras kkkkkk Cheguei a conclusão de que não estou pronto pra fase das perguntas kkkkkk'', confessou Eliezer. Vale lembrar que os artistas também são pais de Ravi, de quatro meses.

Veja como foi:

Eliezer conta que fez procedimento cirúrgico simples e mostra antes e depois

Na última terça-feira, 18, Eliezer compartilhou que passou por uma frenotomia. O procedimeto cirúrgico simples trata-se de um corte parcial para retirar o freio abaixo da língua. Nos registros, ele detalhou: "Olha como era enorme", disse ele ao compartilhar uma foto de antes. "Depois de 35 anos, cortei o freio da língua", disse ele, que mostrou uma imagem logo depois do freio ser retirado no procedimento. Veja as imagens aqui.

