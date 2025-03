Laura Neiva posta foto rara da filha caçula e mostra como ela está; veja

Após quatro meses do nascimento da filha mais nova, Ana, Laura Neiva posta novo clique da herdeira e mostra como ela está

Discreta com sua vida pessoal, a modelo Laura Neiva chamou a atenção ao postar um novo clique de sua terceira filha, a caçula Ana, de quatro meses. Nesta quinta-feira, 20, a esposa do ator Chay Suede compartilhou o registro da bebê e encantou.

Após mostrá-la nos últimos meses quando ela nasceu, em novembro do ano passado, a famosa revelou como a herdeira mais nova está. Mais gordinha e maior, Ana deu um show de fofura ao surgir interagindo com uma moça.

É bom lembrar que além de Ana, Laura Neiva e Chay Suede são pais de Maria, de cinco anos, José, de três. Recentemente, o casal celebrou o aniversário da primogênita e mais uma vez surpreendeu com seu estilo de festa bem original, apostando em muitas cores e uma simplicidade vintage.

Veja a foto da filha caçula de Laura Neiva e Chay Suede:

É bom lembrar que Laura Neiva e Chay Suede escolheram que só saberiam o sexo do terceiro filho na hora do parto. Apesar disso, eles tinham várias opções de nome na época. "Tem opção de nome... A gente estava em dúvida, até que o José falou assim... A gente estava falando: 'Ah, meu filho, você prefere tal nome ou tal nome, não sei o que ou Francisco?'. Aí ele falou 'Fanquico'. Aí já não consigo pensar em outra coisa se for menino. Mas ainda tem outras opções, não está decidido. Menina a gente estava pensando em Ana, só Ana. A gente estava pensando em Madalena também", disse ele no programa Mais Você, da Globo.

Chay Suede relembra início de relacionamento com Laura Neiva

Chay Suede tomou café da manhã no Mais Você e se derreteu ao falar da esposa, Laura Neiva e relembrar o começo do relacionamento dos dois. Vale lembrar que o casal está junto desde 2014 e está à espera de seu terceiro filho.

"Conheci a Laurinha quando a gente fez um filme juntos em 2013, mas a gente só começou a namorar mesmo em 2014. São dez anos... Juntos há dez e casados há cinco", contou o ator para Ana Maria Braga.

