Eliezer revela receio na reta final da gravidez de Viih Tube: 'Meu maior medo'

Marido de Viih Tube, o influenciadora Eliezer contou que possui um grande medo envolvendo o parto do segundo filho do casal

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer divertiu os seguidores na manhã desta segunda-feira, 4, ao revelar um grande receio envolvendo o parto do segundo filho com Viih Tube. Pais da pequena Lua, de 1 ano e meio, o casal está à espera de Ravi, que deve chegar ao mundo nos próximos dias.

Com Viih Tube na reta final da gravidez e sentindo contrações, Eliezer contou que sente medo de não conseguir chegar ao hospital a tempo. Isso porque os dois moram em um condomínio na Grande São Paulo e precisam pegar a Rodovia Raposo Tavares, via bastante congestionada pela manhã.

Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, mostrou que o casal saiu de casa e estava no trânsito há algum tempo. "Meu maior medo é esse. Ravi resolver vir de manhã no horário de pico da Raposo Tavares. O parto vai ser na estrada", escreveu ele na legenda, complementando com risadas.

Em seguida, Eliezer abordou o assunto com Viih Tube, que mencionou o nascimento do segundo filho da influenciadora digital Estefany Boro. Nos últimos dias, ela deu à luz no carro com o auxílio do marido, o cantor Jottapê, e viralizou nas redes sociais.

"Mas o Jottapê ficou super tranquilo pelo que dá para ver no vídeo. Eu surto, você não está entendendo. Ela acha que, se o parto for dentro do carro, vou ter cabeça de fazer o parto e ainda filmar", declarou Eliezer, por fim.

Viih Tube se pronuncia após desabafo do pai

Na última quinta-feira, 31, Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, fez um desabafo público alegando não ter mais contato com a filha e pedindo por uma reaproximação.

Após a repercussão, a digital influencer resolveu se pronunciar em seu Instagram Stories. "Sempre acreditei que assuntos de família e relacionamentos devem ser resolvidos em casa, longe das câmeras. Mas, a partir do momento em que alguém expõe algo pessoal na internet e envolve você, sinto-me praticamente obrigada a me manifestar", começou ela, admitindo que o relacionamento com o pai sempre foi conturbado; confira detalhes!

