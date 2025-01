Duda Reis posta nova foto fofíssima da filha Aurora

Em suas redes sociais, Duda Reis encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto da filha Aurora, fruto do seu relacionamento com Eduardo Nunes

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 20, a modelo publicou em sua conta no Instagram uma foto fofíssima da filha recém nascida Aurora, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Na imagem, a pequena surgiu usando um look todo rosa e dormindo enquanto exibia um leve sorriso. "Tinha uma humana usando meu Instagram, titias! Recuperei minha conta. Como vocês estão? A vida por aqui anda muito boa, muitas sonecas, tetê e dengo", brincou Duda na legenda, como se tivesse sido escrita pela bebê.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Perfeição", escreveu uma internauta. "Boneca linda", disse outra. "Fofura", se encantou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Barriga pós parto

Duda Reis usou as redes sociais para compartilhar com o público seu processo de recuperação pós-parto. A influenciadora digital deu à luz Aurora, sua primeira filha com o cabeleireiro Eduardo Nunes, no dia 3 de janeiro, por meio de uma cesárea.

Através de um vídeo publicado no TikTok, Duda explicou que sua barriga começou a desinchar somente nos últimos dias. Ao longo do relato, a influenciadora ainda mostrou detalhes de seu físico de lado e de frente.

"Tem 15 dias que eu fiz cesárea. De lado, está assim, começou a desinchar mais agora, está vendo? Estou com essas gordurinhas aqui, normal, 15 dias só. De frente é assim. Começou a marcar mais aqui de novo. Do ladinho foi onde eu mais estou sentindo [desinchar]", disse Duda Reis, revelando que a linha de sua barriga ainda está visível.

Recentemente, a influenciadora digital contou o motivo de ter escolhido a cesárea. "Eu acho que é uma das partes mais desafiadoras quando a gente descobre que está grávida. Eu ficava pensando muito no parto e confesso que tirava um pouco a minha paz. Muita gente me pergunta por que eu escolhi cesárea. É muito pessoal, não existe certo ou errado", iniciou.

"Existe o que é melhor para você. Dentro das minhas condições, principalmente emocionais, eu escolhi o que é mais confortável para mim, que de fato foi a cesárea. Eu sempre tive a sensação que eu não aguentaria o parto normal, a dor seria demais e eu não queria sentir essa dor. Então, para mim a cesárea foi a melhor opção e foi super tranquilo", completou ela.

Leia também: Duda Reis mostra momento fofo com a filha Aurora