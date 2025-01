Duda Reis responde perguntas e revela quando pretende ter mais filhos

Duda Reis respondeu algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais e revelou quando pretende aumentar a família

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 14, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas.

Ao lado do marido Eduardo Nunes, Duda contou quando pretende ter o segundo filho. Eles já são pais de Aurora, que nasceu recentemente.

"Claro que a gente pretende. A gente ia fazer o segundo com nove, dez meses [da Aurora]. Mas a gente vai esperar um pouquinho", disse Eduardo. "Eu até coloquei Implanon. Quando ela estiver com um ano e pouco, dois anos, aí a gente tenta de novo", completou Duda, que já colocou o seu método contraceptivo.

Em seguida, Duda revelou os motivos de ter optado pela cesárea. "Eu acho que é uma das partes mais desafiadoras quando a gente descobre que está grávida. Eu ficava pensando muito no parto e confesso que tirava um pouco a minha paz. Muita gente me pergunta por que eu escolhi cesárea. É muito pessoal, não existe certo ou errado. Existe o que é melhor para você. Dentro das minhas condições, principalmente emocionais, eu escolhi o que é mais confortável para mim, que de fato foi a cesárea. Eu sempre tive a sensação que eu não aguentaria o parto normal, a dor seria demais e eu não queria sentir essa dor. Então, para mim a cesárea foi a melhor opção e foi super tranquilo".

Fofura

A atriz e digital influencer Duda Reis surpreendeu seus fãs ao mostrar o rosto da filha, Aurora, que é fruto de seu casamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes. Até o momento, os dois haviam publicado apenas fotos da bebê de costas e de alguns detalhes como a mãozinha e a boca.

Em uma publicação no feed do Instagram, a pequena aparece na companhia da mãe. "Oi titias(os) EAD, eu sou a Aurora. Espero que vocês me recebam com muito carinho e que me deem muito amor, assim como dão para meus papais!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Bonequinha demais, sou apaixonada. Mini Duda!", disse uma. "Eu não estou aguentanto essa foto quanta fofura", comentou outra. "Linda demais! Bem-vinda pequena, que sua vida seja repleta de alegrias", desejou mais uma.

