Duda Reis mostra momento fofo com a filha Aurora: 'Esmago'

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 17, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram um vídeo fofíssimo em que aparece com a filha recém nascida Aurora, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Na publicação, a famosa surgiu enchendo a pequena de beijos. "A melhor parte disparada de ser mãe é essa daqui, que você pode beijar. Posso beijar a cabeça, posso beijar a orelha, a testa, a bochecha, a barriga, as mãos, os pés. Só quem é mãe... meu Deus eu não consigo parar", disse ela.

Na legenda, Duda ainda mostrou que não se importa com as críticas. "A filha é minha, esmago quantas vezes eu quiser", escreveu.

Método contraceptivo

Na quinta-feira, 16, a famosa publicou um vídeo em seu Instagram Stories e comentou foi foi a escolha do seu método.

"Vocês ficaram me perguntando muito por que eu escolhi o Implanon como método contraceptivo. Eu me dei muito bem com o Implanon. Eu coloquei ele com 16 anos a primeira vez, ele dura três anos, fiquei até os 19 com o Implanon. Quando ele venceu, eu tirei e coloquei de novo. E aí eu usei ele até um pouquinho antes do meu casamento. Eu me dou muito bem com ele, minha pele fica boa com ele, o cabelo, não menstruo nesse tempo. É muito pessoal, eu me dou muito mal com anticoncepcional oral. O Implanon foi a melhor escolha, não dói nada para colocar, é muito tranquilo", disse ela.

O Implanon é um implante contraceptivo subcutâneo que libera progesterona, prevenindo a gravidez por até três anos. Ele impede a ovulação e torna o muco cervical mais espesso.

