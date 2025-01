Duda Reis nota característica na filha recém-nascida: 'Não aguento'

Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar que notou uma característica de Aurora, sua filha com Du Nunes

A atriz e digital influencer Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 8, ao compartilhar que notou uma nova característica de Aurora, sua filha com o empresário e cabeleireiro Du Nunes.A pequena veio ao mundo no dia 2 de janeiro.

Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto da boca da filha. "Eu não aguento a boca de coração. Nossa princesa", se derreteu ela, que marcou o marido na publicação. Ela também adicionou emoji de coração.

Veja:

Duda Reis compartilha foto da filha (Reprodução/Instagram)

'Marca registrada' da família presente em Aurora

Recentemente, outra característica de Aurora chamou atenção da família dela. Simone Reis Barreiros, mãe de Duda Reis, contou que a recém-nascida já possui "a marca registrada dos Reis". "A marca registrada dos Reis (risos)! Vovó aqui começou a dinastia das orelhas de elfa. Passei para a Duda, que, passou para a Aurora! Ou seja: eu acredito em fadas! Vovó Si se encontra OFF neste momento por motivos de ter visto o anoitecer, até a aurora do dia de hoje chegar com a nossa Aurora no meu colo para a mamãe dela poder dormir um pouquinho! Foi a melhor noite sem dormir da minha vida! Apesar da Aurora ser um anjo de comportamento, a vovó aqui, como acompanhante de hospital, não dorme na função! (risos)", contou a vovó coruja. Veja!

Recentemente, Duda mostrou um vídeo mostrando detalhes do dia do nascimento de Aurora. Na publicação, ela aparece na companhia de familiares momentos antes do parto. Em seguida, a pequena é mostrada sendo amamentada logo após o nascimento. "Ainda em êxtase com tudo o que vivemos nessas últimas horas, foi como tocar Deus. Agora se inicia o melhor capítulo de nossas vidas", escreveu na legenda. Veja!

