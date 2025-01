Mãe de Duda Reis revela 'marca registrada' da família presente na neta

Fofas! Após o nascimento de Aurora, filha de Duda Reis, a mãe da modelo compartilhou uma marca da família presente na neta: "Vovó começou a dinastia"

Nesta sexta-feira, 3, Simone Reis Barreiros, mãe da atriz e digital influencer Duda Reis, celebrou o nascimento da neta, Aurora, no Instagram. A médica usou as redes sociais para compartilhar a alegria pelo nascimento da pequena, filha de Duda com o cabeleireiro Du Nunes, e aproveitou para revelar que a recém-nascida já possui "a marca registrada dos Reis".

"A marca registrada dos Reis (risos)! Vovó aqui começou a dinastia das orelhas de elfa. Passei para a Duda, que, passou para a Aurora! Ou seja: eu acredito em fadas! Vovó Si se encontra OFF neste momento por motivos de ter visto o anoitecer, até a aurora do dia de hoje chegar com a nossa Aurora no meu colo para a mamãe dela poder dormir um pouquinho! Foi a melhor noite sem dormir da minha vida! Apesar da Aurora ser um anjo de comportamento, a vovó aqui, como acompanhante de hospital, não dorme na função! (risos)", contou a vovó coruja.

O nascimento de Aurora

A influenciadora digital Duda Reis já é mamãe! Nesta sexta-feira, 3, ela anunciou que deu à luz Aurora, fruto do relacionamento com Du Nunes, na quinta-feira, 2. A bebê nasceu saudável e já está no colo da família.

Nas redes sociais, a mãe coruja compartilhou um post com as primeiras fotos do dia do nascimento da bebê. Na legenda, ela declarou o seu amor pela filha recém-nascida.

"02.01.2025 | Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente", disse ela na legenda.

