Duda Reis exibe vídeo de como foi o parto da filha recém-nascida: 'Família linda'

Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 5, ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes do dia do nascimento de Aurora

A atriz e digital influencer Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 5, ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes do dia do nascimento de Aurora, sua filha com o empresário e cabeleireiro Du Nunes.A pequena veio ao mundo no dia 2 de janeiro.

No vídeo compartilhado, ela aparece na companhia de familiares momentos antes do parto. Em seguida, a pequena é mostrada sendo amamentada logo após o nascimento. "Ainda em êxtase com tudo o que vivemos nessas últimas horas, foi como tocar Deus. Agora se inicia o melhor capítulo de nossas vidas", escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, o marido dela reagiu: "Você é minha guerreira, te admiro muito, meu amor. Que, nessa nova fase, a gente aprenda, cada dia mais, o que é realmente o amor e o companheirismo. Conte comigo em todos os momentos. Te amo muito!"

Além do papai coruja, outros internautas também reagiram ao vídeo. "Família linda! Deus proteja vocês sempre! Aurora é uma boneca!", comentou uma. "Eu estava super ansiosa!!! Seja bem vinda, Aurora", escreveu outra. "Sem palavras, puro amor", disse mais uma.

Como foi o anúncio do nascimento de Aurora?

Nas redes sociais, a mãe coruja compartilhou um post com as primeiras fotos do dia do nascimento da bebê. Na legenda, ela declarou o seu amor pela filha recém-nascida.

"02.01.2025 | Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente", disse ela na legenda.

