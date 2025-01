Duda Reis anuncia o nascimento da primeira filha, Aurora

Duda Reis deu à luz Aurora, sua primeira filha com Du Nunes, e mostra as primeiras fotos do parto da bebê

A influenciadora digital Duda Reis já é mamãe! Nesta sexta-feira, 3, ela anunciou que deu à luz Aurora, fruto do relacionamento com Du Nunes, na quinta-feira, 2. A bebê nasceu saudável e já está no colo da família.

Nas redes sociais, a mãe coruja compartilhou um post com as primeiras fotos do dia do nascimento da bebê. Na legenda, ela declarou o seu amor pela filha recém-nascida.

"02.01.2025 | Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente", disse ela na legenda.

Duda Reis se declarou para o marido

Em suas redes sociais, Duda Reis publicou diversas fotos em que aparece ao lado do marido Eduardo Nunes. Na legenda, ela se declarou para o amado. "Hoje o dia é completamente do amor da minha vida. Eu, que sempre acreditei em contos de fadas, consigo me lembrar exatamente de cada oração minha ajoelhada conversando com Deus em que eu perguntava se em algum dia nessa vida eu seria abençoada de encontrar um príncipe encantado (igual os de filmes mesmo, sabe?). E não é que Ele me presenteou com muito mais além do que eu imaginei? Eduardo é muito mais do que qualquer história encantada, que qualquer filme de romance e que qualquer poesia de amor", começou ela.

Em seguida, Duda revelou o momento em que soube que Eduardo era a pessoa certa. "Uma vez me perguntaram qual foi o momento que eu soube que era ele… para mim a resposta era tão simples: desde a primeira vez que o vi, tive uma sensação estranhamente familiar, que era a sensação de chegar em casa. Se sentir em casa com alguém e digo mais, querer sempre voltar para casa no final do dia, é uma forma sagrada de viver o amor. De fato, o amor é paciente e bondoso".