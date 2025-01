Duda Reis explica escolha do método contraceptivo

Em suas redes sociais, Duda Reis contou que colocou o Implanon e explicou a escolha do seu método contraceptivo. Confira!

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Poucos dias após o nascimento da filha Aurora, a digital influencer decidiu colocar o método contraceptivo Implanon. A bebê veio ao mundo no início de janeiro e é fruto do casamento de Duda com Eduardo Nunes.

Nesta quinta-feira, 16, a famosa publicou um vídeo em seu Instagram Stories e comentou foi foi a escolha do seu método.

"Vocês ficaram me perguntando muito por que eu escolhi o Implanon como método contraceptivo. Eu me dei muito bem com o Implanon. Eu coloquei ele com 16 anos a primeira vez, ele dura três anos, fiquei até os 19 com o Implanon. Quando ele venceu, eu tirei e coloquei de novo. E aí eu usei ele até um pouquinho antes do meu casamento. Eu me dou muito bem com ele, minha pele fica boa com ele, o cabelo, não menstruo nesse tempo. É muito pessoal, eu me dou muito mal com anticoncepcional oral. O Implanon foi a melhor escolha, não dói nada para colocar, é muito tranquilo", disse ela.

O Implanon é um implante contraceptivo subcutâneo que libera progesterona, prevenindo a gravidez por até três anos. Ele impede a ovulação e torna o muco cervical mais espesso.

Amor de mãe

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A digital influencer está radiante com a pequena Aurora, que nasceu recentemente e é fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Nesta quinta-feira, 16, a famosa publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece com a filha nos braços e afirmou que não sabe como viveu tanto tempo sem a herdeira.

"Gente, eu quero fazer um desabafo. Eu estou amando ser mãe. Eu olho todo dia para essa coisinha e eu não acredito que eu fiz uma coisinha tão linda, tão abençoada, tão maravilhosa. Só falta eu explodir de amor, não cabe em mim. Não é suficiente ela ficar no meu colo o dia inteiro, eu queria engolir ela. E o mais doido é que eu não consigo lembrar como era minha vida antes dessa coisinha. Como que eu vivi sem você, moça? Eu não consigo entender como fiquei tanto tempo sem você", disse ela, olhando para Aurora.

Leia também: Duda Reis posta novas fotos com o marido e a filha