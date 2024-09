Nesta quarta-feira, 18, a influenciadora Duda Reis usou suas redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores e falou sobre sua gravidez

Nesta quarta-feira, 18, a influenciadora Duda Reis usou suas redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores. Durante a interação, ela revelou se pretende optar pelo parto normal ou cesárea em sua primeira gravidez. A atriz está à espera de Aurora, fruto de seu casamento com o cabeleireiro Du Nunes.

"Vai ser do jeito que Deus quiser e minha filha quiser. Eu não estou neurótica com isso. Eu me preparei muito bem para a minha gestação e acho que faz muita diferença ter uma gestação para a qual você se preparou psicologicamente. Acho que é por isso que a minha está sendo uma experiência muito boa. Claro que eu tenho meus momentos, mas eu me preparei", disse ela.

Que completou: "Acho que o mais importante é tentar não gerar muitas expectativas. Quando a gente gera expectativas, acabamos nos frustrando. Eu prefiro me surpreender. Tenho uma médica maravilhosa ao meu lado e confio nela. Minha médica vai sugerir o que é melhor para nós, e vai ser incrível."

Em seguida, outro internauta questionou se ela está com medo de viver o momento do nascimento. "Eu não estou pensando nisso. Vai chegar uma hora que será a hora. É inevitável. Não tem como fugir. Na hora, eu vou sentir o que tenho que sentir e ver o que tenho que ver. Não vou ficar idealizando nada, senão a gente fica maluca, ansiosa e não consegue dormir."

Em outro momento, a influenciadora contou que planeja ter mais filhos. "Pretendo ter filhos seguidos, na verdade. A gente sempre quis ter dois, o Eduardo está tentando me convencer a ter três. Mas o que a gente imagina: nos 10 meses de vida da Aurora, já preparar o segundo neném", explicou.

Recentemente, Duda Reis foi questionada quantos quilos já engordou até agora com a primeira gravidez e respondeu que não está acompanhando o seu peso, apenas sua obstetra sabe, mas está saudável.