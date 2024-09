Ao lado do marido, o cabeleireiro Du Nunes, a influenciadora Duda Reis falou sobre a escolha do nome de sua filha, que se chamará Aurora

Nesta quinta-feira, 19, a influenciadora Duda Reis usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores. Ao lado do marido, o cabeleireiro Du Nunes, ela falou sobre a escolha do nome de sua filha. Ela está à espera de uma menina, que será chamada de Aurora.

"Quem escolheu o nome Aurora? O papai ou a mamãe?", quis saber o seguidor. "Na verdade, fui eu. Eu sempre quis esse nome, desde que me entendo por gente. Quando eu era criança, dizia que teria uma filha chamada Aurora. E eu sempre soube que seria uma filha. Quando nos conhecemos, eu disse que teríamos uma menina primeiro, e o nome seria Aurora", explicou ela.

Em outro momento, Duda Reis falou se pretende optar pelo parto normal ou cesárea. "Vai ser do jeito que Deus quiser e minha filha quiser. Eu não estou neurótica com isso. Eu me preparei muito bem para a minha gestação e acho que faz muita diferença ter uma gestação para a qual você se preparou psicologicamente.

O anúncio da gravidez

Duda anunciou a primeira gravidez no começo de julho. Em seu perfil oficial no Instagram, a nova mamãe mostrou o vídeo do momento em que descobriu a gestação. No mesmo mês, ela realizou o chá revelação e compartilhou o sexo e o nome do bebê.

"Se fosse menino, chamaria Enrico. Mas sendo menina, é a nossa Aurora, um nome que simboliza o nascer do sol e o início de um novo dia, representando esperança, renovação e o princípio da vida," disse ela na época.

Em outra publicação, mostrou o momento em que descobre o sexo do bebê. "Minha filha, como você foi esperada por todos nós. Eu sempre soube que era você. Nossa princesa, Aurora!", escreveu.