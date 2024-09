A empresária Carol Celico explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um cçique do filho na companhia de dois cachorros

A empresária e influenciadora digital Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao compartilhou um clique inédito de seu filho caçula, Rafael, de quatro meses, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mãe de Luca, de 16 anos, e de Isabella, de 13, de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, mostrou o herdeiro sentado em um sofá na companhia de dois cachorrinhos.

Ao dividir o clique encantador, Carol se derreteu. "Tem um mocinho sentado na sala. Quem aguenta? Deus te abençoe, meu filho!", disse ela, recebendo vários comentários. "Que fofura", falou uma seguidora. "Muito amor", afirmou outra. "Eita que fofura . Já está sentando … o tempo passa rápido. Fofura", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Carol e Eduardo completaram três anos de casados neste mês. "3 anos do nosso casamento, e 8 anos juntos! Como passa rápido, e ao mesmo tempo, parece que é uma vida toda... Meu amor! Obrigada por estar sempre ao meu lado, nos momentos bons e ruins, obrigada por ser nosso porto seguro, companheiro, parceiro, amigo, marido e agora, pai! Te amo hoje e sempre!", declarou ela.

Filho de Carol Celico esbanja fofura em fotos de mesversário

Carol Celico explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos do filho caçula, Rafael, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa. O menino completou quatro meses de vida no domingo, 15, e para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festinha intimista.

Nas fotos postadas no Instagram, Rafael esbanja fofura ao posar ao lado de seu bolo de mesversário e também com a mamãe e o papai. Para a celebração, o pequeno surgiu usando um macacão estiloso, que segundo Celico, foi feito "sob medida" e especialmente para seu quarto mês.

"Dia 15 é sempre um dia de comemoração, alegria e de agradecer a Deus pelo nosso pacote de amor | 4 meses do nosso Rafael", se derreteu a empresária e influenciadora digital no começo do texto. Em seguida, Carol falou sobre o look. "Roupa linda, sob medida e feita especialmente para os 4 meses do Rafael. Bolo lindo e delicioso (que o Rafael já queria lamber)", completou ela. Veja as fotos!