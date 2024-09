Rafael, filho de Carol Celico e Eduardo Scarpa, completou quatro meses de vida neste domingo, 15, e encantou ao posar sorridente com os papais

Carol Celico explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos do filho caçula, Rafael, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa. O menino completou quatro meses de vida neste domingo, 15, e para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festinha intimista.

Nas fotos postadas no Instagram, Rafael esbanja fofura ao posar ao lado de seu bolo de mesversário e também com a mamãe e o papai. Para a celebração, o pequeno surgiu usando um macacão estiloso, que segundo Celico, foi feito "sob medida" e especialmente para seu quarto mês.

"Dia 15 é sempre um dia de comemoração, alegria e de agradecer a Deus pelo nosso pacote de amor | 4 meses do nosso Rafael", se derreteu a empresária e influenciadora digital no começo do texto. Em seguida, Carol falou sobre o look. "Roupa linda, sob medida e feita especialmente para os 4 meses do Rafael. Bolo lindo e delicioso (que o Rafael já queria lamber)", completou ela.

Os fãs ficaram encantados com o post. "Meu Deus, que lindo! Ele tá enorme", disse uma seguidora. "Parabéns para o Rafael! Incrível que ele já está com 4 meses", escreveu outra. "Perfeito. Viva esse pequeno (que está enorme)", falou uma fã.

Fotos raras do casamento

A empresária Caroline Celico fez questão de comemorar o seu aniversário de casamento publicamente. Nesta semana, ela completou 3 anos de união com Eduardo Scarpa, sendo que estão juntos há 8 anos. Em um post no Instagram nesta quarta-feira, 11, ela exibiu fotos raras do casamento intimista em uma igreja e também falou sobre a alegria de ver o seu casamento duradouro.

"3 anos do nosso casamento, e 8 anos juntos! Como passa rápido, e ao mesmo tempo, parece que é uma vida toda... Meu amor! Obrigada por estar sempre ao meu lado, nos momentos bons e ruins, obrigada por ser nosso porto seguro, companheiro, parceiro, amigo, marido e agora, pai! Te amo hoje e sempre!", afirmou ela. Veja as fotos!