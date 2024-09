Carol Celico exibe fotos raras do seu casamento com Eduardo Scarpa

Carol Celico relembra fotos raras do seu casamento com Eduardo Scarpa ao completar 3 anos de união: ‘Como passa rápido’

A empresária Caroline Celico fez questão de comemorar o seu aniversário de casamento publicamente. Nesta semana, ela completou 3 anos de união com Eduardo Scarpa, sendo que estão juntos há 8 anos.

Em um post no Instagram nesta quarta-feira, 11, ela exibiu fotos raras do casamento intimista em uma igreja e também falou sobre a alegria de ver o seu casamento duradouro.

"3 anos do nosso casamento, e 8 anos juntos! Como passa rápido, e ao mesmo tempo, parece que é uma vida toda... Meu amor! Obrigada por estar sempre ao meu lado, nos momentos bons e ruins, obrigada por ser nosso porto seguro, companheiro, parceiro, amigo, marido e agora, pai! Te amo hoje e sempre!", afirmou ela.

Vale lembrar que Carol e Eduardo são pais de um menino, chamado Rafael, de 3 meses de idade. Além dele, a empresária também é mãe de Luca e Isabella, frutos do antigo casamento com o jogador de futebol Kaká.

Relato de parto de Caroline Celico

Em um relato de parto nas redes sociais, a empresária Caroline Celico comparou a gestação com a dos outros dois filhos, Luca e Isabella, que são herdeiros do antigo relacionamento dela com o jogador Kaká.

"Eu tive dois partos normais com o Luca e com a Isabella, e quis muito ter um parto assim com o Rafael. Eu pude ter esse presente, esse privilégio", contou Carol, que revelou que a dúvida sobre o método escolhido por ela para parto foi a pergunta que mais ouviu desde o nascimento do bebê.

Em seguida, a socialite comparou o processo com a gestação dos herdeiros mais velhos: Foi um processo muito mais rápido, de empurar e de sair. Eu tinha feito uma fisioterapia pélvica que me ensinou, onde eu ia fazer a força, o posicionamento. Na hora que eu estava fazendo força, estava muito segura do que eu tinha que fazer. Isso fez toda a diferença", relatou ela.

A socialite contou que sentiu os efeitos do fim da gestação durante dias: "Fiquei muito tempo nesse início (contrações), varios dias, quase cinco. Mas, o meio e fim foi super rápido", continuou a influencer.

Em seguida, a mãe de Rafael decidiu mandar uma mensagem para aqueles que tem dúvida sobre as dores do parto, mas desejam aumentar a família futuramente: "Sim, dói, mas é possível suportar e eu tomei a anestesia na hora do bebê sair, mas é uma anestesia em que você sente seu corpo e o bebê sair. É perfeito. A gente tira uma força do além e conseguimos passar por isso", pontuou ela.