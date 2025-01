Bruno Gissoni revela se planeja aumentar a família com Yanna Lavigne

A família vai crescer? Pai de duas meninas, o ator Bruno Gissoni contou se desejar ter mais filhos com a esposa, Yanna Lavigne

Os atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne estão aproveitando bastante alguns dias de descanso em Fernando de Noronha. O casal, que desta vez viajou sem as duas filhas, Maria Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2, bateu um papo com Fernanda Paes Leme sobre as férias no local paradisíaco.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fernanda aparece brincando com o fato de Yanna ter 'sumido' após a chegada do marido na pousada onde estão hospedados. A atriz, então, contou que tem curtido cada segundo da companhia de Bruno Gissoni, que estava trabalhando e, por isso, não chegou junto com ela.

"Consegui essa pausa [nas gravações], só com a mamãe dessa vez, porque nas outras viemos com a família inteira. Essa Ilha é boa para renovar, descansar, dormir de conchinha", declarou o ator, ressaltando a importância de um momento somente do casal.

Na sequência, Fernanda Paes Leme ativou o modo 'curioso' e perguntou se Bruno Gissoni e Yanna Lavigne planejam aumentar a família. "A gente vai tentar. Vamos tentar, praticar, e ver o que acontece aí", disse o famoso, em tom bem-humorado.

Vale lembrar que, em entrevista à imprensa em 2023, onde a CARAS Brasil estave presente, Bruno abriu o coração ao comentar sobre o desejo de ser pai pela terceira vez. De acordo com o ator, a decisão precisa ser muito bem pensada.

"Se o mundo mudasse completamente, fosse um mundo que vibrasse no amor, eu com certeza teria não sei quantas Madalenas e Amélias. Mas a gente tem que pensar muito bem nas nossas decisões", declarou o ator, na ocasião.

Yanna Lavigne se declara em aniversário Bruno Gissoni

Festa na casa de Bruno Gissoni! O ator, que completou 38 anos de vida em dezembro de 2024, recebeu uma declaração para lá de especial da esposa, a atriz Yanna Lavigne.

Por meio das redes sociais, a artista compartilhou um vídeo com diversos momentos marcantes e divertidos do casal, incluindo registros ao lado das duas filhas, Maria Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2. Na legenda, Yanna parabenizou o companheiro e destacou o quanto é apaixonada por ele; confira detalhes!

