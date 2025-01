Yanna Lavigne mostra momentos especiais ao lado da família

Yanna Lavigne mostrou em suas redes sociais alguns momentos especiais ao lado do marido Bruno Gissoni e das filhas Madalena e Amélia

Em suas redes sociais, Yanna Lavigne sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 3, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de sua virada de ano, que aconteceu em Itamonte, Minas Gerais.

Nas imagens, Yanna surgiu trocando muitos carinhos com o marido Bruno Gissoni e com as filhas Madalena, de sete anos, e Amélia, de dois anos. No carrossel de imagens, também é possível ver outros membros da família.

"Uma virada mágica, eu chamaria. Foi especial demais. Amo cada um de vocês", escreveu Yanna na legenda da publicação.

O último trabalho de Yanna Lavigne foi em 2021, em uma participação especial no seriado Sob Pressão, da Rede Globo, em que ela interpretou Miriam. Já Bruno interpretou Santos na série Impuros, exibida pelo canal Fox, em 2023.

Homenagem

Dia de festa na casa de Bruno Gissoni! O ator, que completou 38 anos de vida recentemente, recebeu uma declaração para lá de especial da esposa, a atriz Yanna Lavigne, que estava viajando com as herdeiras, mas separou um tempo de seu dia para homenageá-lo.

Por meio das redes sociais, a artista compartilhou um vídeo com diversos momentos marcantes e divertidos do casal, incluindo registros ao lado das duas filhas, Maria Madalena, de sete anos, e Amélia, de dois. Na legenda, Yanna parabenizou o companheiro e destacou o quanto é apaixonada por ele.

"Aquele olhinho que levanta a sobrancelha e pisca só para mim era o que eu queria eternizar, cheiro de trás da orelha, a dancinha doce… aquele jeito largado, meio desinteressado, apaixonado, meio eu e totalmente tu. Quero cantar muitos parabéns para você nessa vida, que me ensina ser uma pessoa melhor todos os dias, esse deveria ser o interesse de cada relação", iniciou a atriz na legenda.

"Interessada eu fico nos seus olhos e no jeito que sua boca mexe quando fala de geopolítica, a minha cabeça flutua entendendo tudo, menos geopolítica… Você me confunde toda quando tenta ser o amor da minha vida e todos os dias consegue. Bora juntar minha montanha na sua para sempre? Feliz aniversário meu amor! Te amo infinito!", continuou ela.

Diversos internautas aproveitaram a homenagem de Yanna Lavigne para Bruno Gissoni e também deixaram mensagens de felicitações ao ator por seu aniversário.

