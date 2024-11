Brunna Gonçalves comenta sobre confusão em fila de aeroporto: 'É preferencial também?'

Brunna Gonçalves relatou que o pouco crescimento da barriga tem causado situações de dúvida a respeito da presença dela em filas preferenciais

Nesta segunda-feira, 18, Brunna Gonçalves compartilhou um registro prático com seguidores do que tem passado desde que anunciou a gravidez do primeiro bebê com Ludmilla. A dançarina estava em um aeroporto e dizia aos seguidores que sempre era questionada sobre o motivo de estar na fila preferencial, em decorrência da gestação pouco visível.

"Vamos ver. Mais um dia aqui na fila preferencial", disse a influencer antes de ser questionada. Na ocasião, Brunna apostou em um look confortável composto por um conjunto de moletom branco e camiseta preta oversized, que deixou a região da barriga da nova mamãe coberta de forma folgada. Antes mesmo de terminar a reflexão foi abordada por outra passageira que perguntou: "Você é preferencial também?".

Somente depois de questionar Brunna que a passageira percebeu quem ela era, ocorrido do qual a mulher de Ludmilla riu: "Filmei na hora que a moça veio me perguntar. Depois ela viu quem eu era e pediu foto [risos]", relatou a influencer nos stories.

Por que a barriga de grávida de Brunna Gonçalves tem ‘tanquinho’?

Mesmo com a barriga de grávida, a artista segue com os ‘gominhos' à mostra. Entenda como isso é possível: No passado, Brunna realizou o procedimento estético de lipoaspiração de alta definição, a LipoLAD, que é conhecida por ressaltar a definição dos músculos do abdômen.

Por causa disso, ela segue com o ‘tanquinho' à mostra durante a gestação. De acordo com a cirurgiã plástica Luiza Hassan, a gravidez pode impactar na aparência da lipoLAD por causa do aumento da barriga e o estiramento da pele, mas isso é algo que muda de acordo com o corpo da mulher.

“Durante a gravidez, o corpo passa por muitas mudanças, incluindo alteração da composição corporal, aumento do volume abdominal e retenção de líquido. Isso pode, conforme o avançar da gestação, alterar os resultados de uma cirurgia plástica, especialmente a Lipo HD”, contou ela.