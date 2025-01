Brunna Gonçalves desabafa sobre avanço da gravidez com Ludmilla: 'Me dá um nervoso'

A dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para fazer um desabafo sua nova fase de vida: a maternidade

A dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para fazer um desabafo sua nova fase de vida: a maternidade. A influenciadora digital, que está à espera da primeira filha com a cantora Ludmilla, está em Miami para começar o enxoval da pequena, que se chamará Zuri.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela falou: "Vou ficar aqui uns dias, depois vou para Orlando fazer o enxoval dessa mini querida que veio mexendo o voo todo. Vocês vão acompanhar tudo, porque também é tudo novo para mim. Não sei nada, mas vou ter pessoas me ajudando".

Em seguida, falou sobre a fase de montar o enxoval da pequena. "Já chegou a etapa do enxoval, daqui a pouco é tempo de parir. Isso me dá um nervoso, estou começando a ficar com medo", detalhou.

Ainda no desabafo, ela relembrou a fase que estava tentando engravidar. "Todo o processo de fertilização, da coleta dos embriões, foi feito aqui. Parece que foi ontem que vivemos tudo isso. Eu e Lud nessa cama pensando: 'Meu Deus, vamos ser mães'. Quando fiz o teste e deu positivo, foi aqui. As injeções... Agora eu volto, meses depois, já com ela gigantesca na minha barriga. Que felicidade! Sou muito grata a Deus por isso e à mamãe Lud por proporcionar todo esse conforto", se emocionou.

Recentemente, no BBB 25, Ludmilla surpreendeu ao contar aos participantes e ao público que a bebê se chamará Zuri . Juntas desde 2019, as duas anunciaram publicamente a primeira gestação em novembro de 2024 e, em dezembro, revelaram que estão esperando uma menina.

