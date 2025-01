Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam nome da primeira filha

Durante apresentação no BBB 25, a cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, revelaram o nome escolhido para a filha do casal

A noite de sexta-feira, 17, foi bastante marcante não só para os brothers do BBB 25, mas também para a cantora Ludmilla. Ao lado da esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, a artista realizou uma apresentação na casa mais vigiada do país e revelou em primeira mão o nome da filha do casal.

Após cantar 'Maldivas', música feita especialmente para a companheira, Ludmilla contou aos participantes e ao público que a bebê se chamará Zuri . Juntas desde 2019, as duas anunciaram publicamente a primeira gestação em novembro de 2024 e, em dezembro, revelaram que estão esperando uma menina.

"Todo mundo estava curioso para saber o nome, nós também estávamos muito indecisas, mas escolhemos. Apresento a vocês a nossa querida Zuri. Princesa da mamãe", declarou ela, acariciando a barriguinha de Brunna.

Conforme divulgado pela equipe de Ludmilla, "Zuri é um nome de origem africana, mais especificamente do idioma suaíli, que é amplamente falado na região da África Oriental". No suaíli, Zuri significa 'bela' ou 'bonita'.

Ludmilla fala sobre o nome da filha após ver rostinho em ultrassom

A cantora Ludmilla está radiante desde que descobriu que será mãe pela primeira vez! Na última quinta-feira, 15, a artista gravou um vídeo para falar sobre a emoção de ver o rostinho da filha que espera com a dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves durante um exame de ultrassom. E confessou que o nome escolhido pelas mamães combina perfeitamente com a pequena.

"Hoje a manhã foi muito especial. Foi dia de levar a mamãe Bru para fazer a ultrassonografia morfológica, que é uma ultrassom onde dá para ver o rostinho do bebê. Gente, coisa mais linda. Muito linda. Ela até deu risada para a gente", iniciou a cantora no vídeo compartilhado nos stories do Instagram.

"Primeiro, não queria mostrar o rosto, ficou com a mão na cara, e não sufoca a artista! Ela não queria aparecer. Mas a gente ficou lá um tempão, e a linda deu as caras. Foi surreal de fofura, e agora está mais que definido o nome dela. Combina super. Muito linda minha filha. Não dá", finalizou.

