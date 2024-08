Bruna Biancardi usa blusa personalizada com fotos da filha com Neymar Jr

Bruna Biancardi não esconde que é uma mãe babona e aposta em camiseta personalizada com fotos de Mavie, sua filha com Neymar Jr

No último domingo, 4, a modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar seu look do dia. Em suas redes sociais, ela apareceu usando uma camiseta muito especial, personalizada com várias fotos de sua filha, Mavie, de nove meses, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Através do stories de seu perfil no Instagram, Bruna exibiu o modelito especial, que além de conter diversos cliques fofíssimos de sua herdeira, também foi personalizado com o nome dela: “Uma pausa para a camiseta mais linda do mundo! Olha isso aqui, gente!”, disse a influenciadora digital, que agradeceu a marca responsável pelo mimo.

Bruna Biancardi homenageia Mavie - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Bruna não esconde que é uma mãe babona! Em suas redes sociais, ela sempre compartilha cliques de sua herdeira, que chegou ao mundo em outubro do ano passado. É válido destacar também que apenas um mês após o nascimento da menina, a influenciadora digital confirmou o término com o jogador de futebol.

No entanto, Bruna e Neymar reataram o namoro no início de julho deste ano. Inclusive, ela se pronunciou sobre a reconciliação em suas redes sociais: “Já percebi que não dá para agradar todo mundo. Recebo um hate desenfreado e seletivo. Sou crucificada sendo que a errada das histórias nunca fui eu”, ela lamentou as críticas por retomar a relação.

Então, a estrela completou o seu pensamento com detalhes da reconciliação. Ela disse que decidiu reatar com Neymar depois de muitas conversas e que eles sabem os erros do passado. "Ele já errou muito comigo, e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta”, contou

“Conheço histórias iguais e piores - não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversa decidimos em julho, voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz. Ninguém erra por ser bom, eu não posso levar a culpa por algo que não fiz”, disse Bruna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr celebra primeiro mês de vida de sua filha caçula:

Dia especial para Neymar Jr! O jogador de futebol iniciou o último sábado, 3, celebrando o primeiro mês da filha, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly. Em comemoração à data, o atleta publicou uma foto fofíssima da bebê em seus stories no Instagram. Vale lembrar que a menina foi fruto de um rápido affair após o término com Bruna Biancardi.