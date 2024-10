Bruna Biancardi revela detalhes do quarto de Mavie na Arábia Saudita

Morando na Arábia Saudita com Neymar Jr, Bruna Biancardi mostrou um pouco da decoração do quartinho de Mavie, filha do casal

Bastante ativa nas redes sociais, Bruna Biancardi dividiu detalhes de um cômodo bastante especial na residência onde está atualmente, na Arábia Saudita. Em seu Instagram oficial, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr mostrou um pequeno espaço do quartinho de Mavie, filha do casal.

No vídeo publicado por Bruna nos stories, é possível perceber alguns detalhes do local, decorado em tons de rosa e verde. Ao filmar a pequena Mavie brincando em seu espaço, a influenciadora ainda revelou a existência de uma piscina de bolinhas no quarto.

Em uma publicação seguinte, a companheira de Neymar compartilhou a decoração do teto, que possui nuvens artificiais presas acima da cama da herdeira. O móvel onde Mavie dorme ainda conta com uma placa neon com os dizeres 'Once Upon A Dream', que em tradução para o português significa 'Era Uma Vez Um Sonho'.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e a filha se mudaram para a Arábia Saudita e passaram a morar junto com Neymar após o casal retomar a relação. A influenciadora digital e a pequena fazem companhia ao atleta brasaileiro, que joga atualmente no Al-Hilal.

No início deste mês, a família realizou a festa de aniversário de 1 ano de Mavie em um resort de luxo na Arábia. Por questões profissionais do pai, que precisa cumprir agenda no país, o evento da pequena no Brasil será realizado no mês de novembro, marcando a segunda celebração.

Confira imagens do quarto de Mavie:

Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto de Mavie - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi se derrete ao filmar Mavie falando

A modelo Bruna Biancardi dividiu com o público um momento bastante especial da filha, Mavie, de 1 ano de vida. Nesta terça-feira, 15, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr publicou um vídeo da herdeira do casal falando as primeiras palavras.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna mostrou alguns momentos onde a pequena Mavie chama por ela e por Neymar. Além de 'mamãe' e 'papai', a influenciadora contou que a bebê também aprendeu a falar 'nenê', 'vovó' e 'Anna', nome da fotógrafa da família; confira detalhes!