Bruna Biancardi mostra novo vídeo encantador de Mavie andando

Filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr, a pequena Mavie já está dando seus primeiros passos com apenas 10 meses de vida

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou a manhã de sexta-feira, 23, compartilhando um momento bastante especial da filha, Mavie, de 10 meses de vida. A pequena, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, apareceu em novo vídeo dando seus primeiros passos.

O registro foi compartilhado pela mamãe coruja em seus stories no Instagram. Nas imagens, Mavie surge caminhando entre Bruna e a tia, Bianca Biancardi. Sempre sorridente, a bebê esbanjou simpatia e fofura durante a interação.

Mais cedo, a namorada de Neymar mostrou outro momento encantador da pequena com o irmão mais velho, Davi Lucca. No vídeo publicado por ela, é possível perceber também o carinho que Valentim, de 4 anos, segundo filho de Carol Dantas, possui com Mavie.

"Ele é a pessoa que dá comida oficial para a Mavie, ela come tudo com ele", derreteu-se Bruna Biancardi, filmando o momento especial. Já na legenda da publicação, a influenciadora contou o apelido carinhoso que Valentim usa para se referir a Mavie: "Minha florzinha".

Bruna Biancardi mostra Mavie andando

Bruna Biancardi posa ao lado de Carol Dantas

Bruna Biancardi e Neymar Jr. estão passando uma temporada na Arábia Saudita. Enquanto o craque está treinando para retornar aos campos em seu clube saudita, a influenciadora digital aproveitou para receber algumas amigas na casa deles, incluindo uma das ex-namoradas do jogador de futebol, a empresária Carol Dantas.

Em seu perfil no Instagram, Bruna mostrou que, além de manter a harmonia com a ex-namorada do craque, elas também são amigas. Inclusive, as duas posaram após treinarem juntas: "Treino feito", a influenciadora digital legendou o clique ao lado da empresária.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que elas destacam a amizade nas redes sociais. No ano passado, Carol e Bruna viajaram juntas; confira mais detalhes!