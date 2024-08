Bruna Biancardi posa ao lado de ex-namorada de Neymar Jr: “Treino feito”

Curtindo temporada na Arábia Saudita, Bruna Biancardi pega pesado na academia e posa ao lado de ex-namorada de Neymar Jr

Bruna Biancardi e Neymar Jr. estão passando uma temporada na Arábia Saudita. Enquanto o craque está treinando para retornar aos campos em seu clube saudita, a influenciadora digital aproveitou para receber algumas amigas na casa deles, incluindo uma das ex-namoradas do jogador de futebol, a empresária Carol Dantas.

Em seu perfil no Instagram, Bruna mostrou que, além de manter a harmonia com a ex-namorada do craque, elas também são amigas. Inclusive, as duas posaram após treinarem juntas: “Treino feito”, a influenciadora digital legendou o clique ao lado da empresária. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que elas destacam a amizade nas redes sociais.

Bruna Biancardi treina com ex-namorada de Neymar Jr - Reprodução/Instagram

No ano passado, Carol e Bruna viajaram juntas: "Dias maravilhosos. Sorrisos, abraços, amizade, carinho, beijos, brincadeiras, comidas. Novas descobertas. Lágrimas, conversas.. Foram dias intensos e gostosos demais. A viagem terminou, mas voltamos com os corações cheios de amor e já com saudades. Que venham as próximas”, Biancardi declarou após passar uma temporada com a amiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Aliás, sempre que estão no Brasil, Bruna e Carol costumam se encontrar e publicar fotos juntas. Agora, Carol está passando uma temporada no país onde seu ex-namorado atua, ao lado do filho que têm juntos, Davi Lucca, de 12 anos. Além de levar o herdeiro, ela também viajou com seu marido, Vinícius Martinez, e seu filho, Valentin, de quatro anos.

Vale mencionar também que Neymar assumiu o relacionamento com Carol Dantas, mãe de seu primeiro filho, Davi Lucca, em 2011. O namoro dos dois foi oficializado quando a empresária já estava grávida e, apesar de o relacionamento amoroso não ter sido duradouro, os dois se mantêm amigos até os dias de hoje, compartilhando diversos momentos em família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Dantas (@candantas)

Irmã de Bruna Biancardi rebate críticas a Neymar:

No último domingo, 18, Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos dos dias que passou com sua sobrinha, Mavie. Nos comentários, a influencer recebeu críticas pela sua proximidade com o pai da menina, Neymar Jr. Contudo, ela fez questão de rebater os comentários e defender o cunhado.

Segundo a Marie Claire, Bianca não teria gostado de receber um comentário sobre o jogador de futebol em seu perfil: "Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse 'grandes verdades', me impacta", um seguidor teria pontuado. Ao ver a mensagem sobre o cunhado, ela não deixou barato e respondeu publicamente.