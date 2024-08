Bruna Biancardi se derrete com visita especial de Mavie em seu trabalho

Que amor! Filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr, a pequena Mavie esbanjou fofura em visita ao trabalho da influenciadora; veja fotos

A influenciadora digital Bruna Biancardi foi surpreendida com uma visita bastante especial em seu trabalho na quinta-feira, 15. Através de seus stories no Instagram, a famosa mostrou uma foto inédita da filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr, acompanhando de pertinho gravações para uma nova campanha.

Em imagens compartilhadas no Instagram, Bruna surgiu com a pequena no colo bastante concentrada enquanto posava para as câmeras. Esbanjando fofura e simpatia, a herdeira de Neymar roubou a cena na companhia da mamãe coruja.

"Tive visita no trabalho hoje", escreveu a influenciadora na legenda da postagem, acrescentando um emoji emocionado. Em seguida, Bruna Biancardi deu uma pausa nos trabalhos e registrou outra ocasião bastante especial com a filha: a amamentação.

"Nosso momento…", declarou ela, que foi flagrada derretendo-se pela bebê em seus braços. A filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr completou 10 meses recentemente e ganhou uma linda declaração da influenciadora.

"10 meses da razão da nossa felicidade", escreveu a namorada do jogador de futebol. Como trilha sonora, ela escolheu a música 'Nossas Vidas', do duo Mar Aberto. A pequena, inclusive, já está dando seus primeiros passos.

Bruna Biancardi e Mavie - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Momento encantador de Mavie com Davi Lucca

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou a manhã de terça-feira, 13, rodeada de muito amor! Em suas redes sociais, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr. dividiu com os seguidores um momento encantador entre a filha, Mavie, de 10 meses, e Davi Lucca, de 12 anos, primogênito do atleta.

Através dos stories de seu Instagram, Bruna publicou uma foto fofíssima da herdeira sendo mimada pelo irmão mais velho. Na imagem, a pequena aparece sentada enquanto degusta um sorvete de frutas ao lado de Davi.

"Meu irmão fez sorvetinho de frutas para mim hoje", escreveu a influenciadora digital na legenda da postagem. Em seguida, a famosa ainda mostrou um novo registro de Mavie andando com a ajuda de Neymar, que aparece segurando as mãozinhas da filha; confira o registro!