Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto luxuoso de Mavie na Arábia Saudita

Morando na Arábia Saudita com Neymar Jr, a influenciadora Bruna Biancardi fez um tour pelo quarto de Mavie, filha do casal

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi dividiu com os seguidores novos registros do quarto luxuoso da filha, Mavie, de 1 ano, na Arábia Saudita, onde residem atualmente. As duas se mudaram há algum tempo para o país para ficar mais perto do jogador de futebol Neymar Jr, que joga pelo time Al-Hilal.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna realizou um breve tour pelo cômodo onde a herdeira costuma dormir e brincar durante o dia. Nas imagens, é possível perceber detalhes do quartinho, que possui uma decoração em cor de rosa.

O local conta ainda com uma piscina de bolinhas, diversos brinquedos, penteadeira e até cantinho da leitura. Bruna Biancardi finalizou o vídeo mostrando o closet da bebê com direito a um espelho no estilo camarim rodeado de lâmpadas.

Recentemente, a mãe da pequena Mavie havia revelado uma parte do quarto ao filmá-la brincando na piscina de bolinhas. Na ocasião, a namorada de Neymar Jr exibiu a cama e a decoração do teto, que possui nuvens artificiais presas.

O móvel onde Mavie dorme ainda conta com uma placa neon com os dizeres 'Once Upon A Dream', que em tradução para o português significa 'Era Uma Vez Um Sonho'.

Confira as fotos do quarto de Mavie na Arábia Saudita:

Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto de Mavie - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto de Mavie - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto de Mavie - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Mavie: Saiba detalhes da segunda festa da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie completou 1 ano de vida no dia 6 de outubro e celebrou a data especial ao lado da família em um resort de luxo na Arábia Saudita. A comemoração, no entanto, ainda não acabou!

A herdeira do jogador de futebol ganhará uma segunda festa, desta vez no Brasil. De acordo com informações do site 'Gshow', o evento acontecerá no próximo sábado, 9, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta possui uma residência em um condomínio.

O casal Neymar Jr e Bruna Biancardi devem desembarcar no país com Mavie ainda na sexta-feira, 8, a tempo de acompanhar de perto os últimos detalhes da montagem da festa da bebê.