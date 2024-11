Bruna Biancardi fez lembrancinha exclusiva para a família no aniversário de Mavie

Que luxo! Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi surpreende ao exibir a lembrancinha do aniversário de Mavie que apenas para a família

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi caprichou na escolha da lembrancinha exclusiva para a família no aniversário da filha, Mavie, de 1 ano. A festa aconteceu no último final de semana em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e, nesta segunda-feira, 11, ela mostrou o detalhe nas redes sociais.

Biancardi contou que preparou uma das lembrancinhas com uma quantidade menor para ser algo exclusivo para a família e os amigos mais próximos. Ela entregou para os familiares uma caixa sofisticada com fotos de Mavie para guardarem de recordação.

A caixa foi enfeitada com o monograma da menina e o tema da festa, que foi Ateliê de Arte. Dentro da maleta, os familiares receberam um quadro de acrílico com fotos do crescimento de Mavie do primeiro mês de vida até os 12 meses.

"Eu vim mostrar uma que eu fiz que foi bem especial, porque a gente estava pensando em algo para a família, para os avós, tios, padrinhos, para que ficasse como lembrança do aniversário de 1 ano da Mavie. Como a gente não fez convite impresso, a gente pensou em algo para guardarem de recordação. Então ficou essa lembrancinha linda, como se fosse uma maletinha, com a identidade visual que eu já falei. Tem detalhes em couro, o monograma. Olha que linda que ficou: a gente misturou estampas. Abrindo, tem esse acrílico com 12 fotinhas da Mavie, para nossos familiares guardarem, ela desde o primeiro mês até agora. É pra guardar de lembrança", disse ela.

O bolo de aniversário da Mavie

Em sua festa luxuosa, Mavie ganhou um bolo de aniversário decorado com o tema de Ateliê de Arte. O doce personalizado contou quatro camadas e a inicial do nome da aniversariante centralizada. Além disso, o bolo ainda foi todo enfeitado com itens que remetem a temática como pinceis e linhas de costura.

Bolo de aniversário de Mavie - Foto: Reprodução / Instagram; @queiroz

