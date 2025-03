A cantora Daniela Mercury se irrita após o trio elétrico do cantor Tony Salles se aproximar muito do dela e interferir na qualidade do som do desfile da baiana

Na madrugada desta terça-feira, 4, a cantora Daniela Mercury protagonizou uma discussão ao vivo com o cantor Tony Salles após o trio elétrico do artista se aproximar muito do dela e interferir na qualidade do som de seu desfile. A reclamação aconteceu por volta das 1h no circuito Dodô (Barra-Ondina), no Carnaval de Salvador, quando a baiana percebeu a aproximação de Tony.

Na ocasião, Mercury parou de cantar o clássico Maimbe Danda e encarou o trio por alguns segundos. Em seguida, reclamou: "Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu bicho", disse.

Após ouvir as reclamações de Daniela, Tony justificou a crítica da cantora sem citá-la. Ele explicou que mandou aumentar a velocidade do veículo dele porque a programação do trio estava atrasada.

"A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, as vezes, acabam segurando o percurso e atrasa", disse ao público.

E ainda disse que tinha mais um show para fazer em um camarote, nesta segunda, e que achava "falta de respeito as pessoas segurarem o percurso e não deixarem o trio andar".

"O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar", devolveu.

Na ocasião, Salles acrescentou que têm cantores que terminam de se apresentar no Carnaval de Salvador e vão descansar, e ressaltou que estava cansado com a maratona de shows durante a folia, mas queria honrar os compromissos.

"Mil desculpas a vocês, que estão aqui esperando, mas a gente está passando rápido, porque tem um camarote esperando a gente e é comprometimento o nome disso. As pessoas pagaram caro para ver o show da gente e estão esperando", pontuou.

A troca de farpas se estendeu e só terminou com o fim do desfile de Daniela, que se despediu do público com o recado: "Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí".

Confira, abaixo, o momento:

