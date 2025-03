Manu Gavassi impressiona ao exibir o barrigão de grávida: 'Tão perfeita'

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de seu barrigão de grávida

Discreta sobre sua vida pessoal, Manu Gavassiencantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 2, ao compartilhar fotos inéditas exibindo seu barrigão de grávida.

Na reta final da gestação, a cantora e ex-participante do BBB 20 deixou a barriga em destaque ao surgiu usando um cropped e uma saia longa. Ela também posou sorridente ao lado do noivo, Jullio Reis, no elevador, e mostrou outros registros aleatórios.

"Êeeee vida bonita", celebrou Manu na legenda da publicação, recebendo diversas mensagens carinhosas. "Meu Deus, que linda", disse a ex-BBB Thelma Assis. "Esse barrigão lindo! Você tá transbordando luz", afirmou uma seguidora. "Tá tão perfeita com essa barriga", falou outra. "A grávida mais linda", escreveu uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Manu Gavassi comemora aniversário com festa intimista

No dia 9 de janeiro, Manu Gavassi usou as redes sociais para mostrar como foi a comemoração de seu aniversário. A atriz, cantora e ex-participante do BBB 20 completou 32 anos no dia 4 e comemorou a data especial com uma festa intimista ao lado de sua família. Ao compartilhar os detalhes da celebração em seu perfil oficial no Instagram, a artista encantou ao deixar à mostra seu barrigão de grávida.

"Dia 4 de janeiro, eu fiz 32 anos, grávida de 7 meses junto com o amor da minha vida Jullio Reis, cantando no videoke que ele alugou pra realizar meu pedido de aniversário e que foi sucesso absoluto, cercada de amor, de parte das nossas famílias, de verde, de piscininha, de bolo delicioso presente da Catarina Gavassi, sem nenhuma nóia na cabeça, curada da pressa que eu sempre tive, do desconforto que inícios de ano me causavam, me sentindo viva, me sentindo grata, me sentindo linda, me sentindo otimista, me sentindo adorável", escreveu ela em um trecho. Veja o post completo!

Leia também:Manu Gavassi transformou BBB após sua participação; relembre como