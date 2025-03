Duda Reis se derrete ao comemorar o mesversário da filha: 'Melhor presente'

A atriz e influenciadora digital Duda Reis se declarou ao comemorar o segundo mês de vida de Aurora, sua filha com Eduardo Nenes

Duda Reis explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova foto de sua filha, Aurora. A menina, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes, completou dois meses de vida neste domingo, 2.

Para comemorar a data especial, a atriz e influenciadora digital compartilhou uma foto da herdeira usando um lindo vestido e uma tiara de laço no cabelo, ao lado de um número 2 feito com flores, e se declarou para ela.

"2 meses que minha vida ganhou mais sentido. Filha, mamãe te ama mais do que tudo nesse mundo e dividir a vida com você é o melhor presente que Deus poderia ter me dado", declarou a famosa na legenda da publicação.

Vale lembrar que Duda Reis e Eduardo Nunes anteciparam a festa de dois meses da herdeira. A bebê ganhou uma festa inspirada na princesa Ariel, do desenho A Pequena Sereia, da Disney. A festa teve uma decoração inspirada no fundo do mar, com elementos em tons de verde, azul, rosa e lilás.

"Ontem foi dia de comemorar o mêsversário da Aurora aqui em São Paulo (dia 2 estaremos na praia) foi muito gostoso, poder proporcionar para a minha princesa esses momentos é algo único! Mamãe e papai te amam muito, filha", contou a mamãe.

Confira:

Duda Reis comenta mudanças no corpo

A influenciadora digital Duda Reis usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar um desabafo. Em um vídeo publicado em seu perfil, ela falou sobre seu corpo e contou que não quer voltar ao corpo que tinha antes da gravidez da filha, Aurora, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

"Quando eu engravidei, eu estava muito abaixo do meu peso e não estava legal. Durante a gestação eu engordei bastante, porque eu saí de um corpo que estava abaixo do meu peso e fui entrando em um ideal. Para vocês terem noção, eu estava uns 12 quilos abaixo do peso ideal para a minha altura e não quero mais voltar para o corpo que eu tinha", refletiu. Veja o relato completo!

