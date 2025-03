Marjorie Gerardi e Stephano Matolla refletem sobre dividir palco no teatro: 'Conexão real'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marjorie Gerardi e Stephano Matolla, protagonistas de 'Passaporte para o Amor', falam sobre conexão construída nos palcos

No dia 7 de março, a comédia romântica Passaporte para o Amor, protagonizada pelos atores Marjorie Gerardi e Stephano Matolla, chega a um novo palco em São Paulo. Com um texto que une humor, drama e romance, o espetáculo tem se mostrado um sucesso com o público que se encanta com a história de Ângelo e Marina. Em entrevista à CARAS Brasil, as estrelas da obra refletem sobre dividir palco no teatro: "Conexão real", declara Marjorie.

Encontros e reconexões

Para Stephano Matolla, intérprete de Ângelo, encontrar o tom certo do personagem exigiu um equilíbrio entre leveza e emoção. “Através da paciência, do bom humor, do carinho, do respeito e, é claro, do amor incondicional que ele sente por ela, ele busca a conquista", explica. “Ele é um cara bonachão, que chega nos lugares e todo mundo gostaria de ser amigo dele. Um astral maravilhoso. Ele fica feliz de conseguir tirar um sorriso da Marina, através de um gesto, uma brincadeira, uma história engraçada.”

A peça se sustenta no jogo de diálogos entre os dois personagens, criando uma conexão natural e envolvente. “Costumamos falar entre nós, atores, diretores e produtores, que esta peça é uma espécie de gráfico de distintas emoções que compõem a trama, assim tentamos buscar este equilíbrio, levando as transições com o máximo de leveza possível. O nosso espetáculo tem 70 minutos, a curva dos personagens em alguns momentos ocorre rápido”, destaca Stephano.

Marjorie Gerardi, que dá vida à Marina, ressalta a complexidade da personagem: “Ela tem um humor muito peculiar, que às vezes serve como uma defesa para a desconfiança que ela sente em relação ao mundo e aos outros. Essa dualidade foi algo que trabalhei de forma muito íntima, tentando entender o que está por trás do comportamento dela”, conta a atriz. “É um equilíbrio delicado entre ser engraçada e, ao mesmo tempo, mostrar a fragilidade e a dor que ela carrega.”

A peça aborda temas como amor, luto e reconquista, o que exige dos atores uma conexão emocional intensa. “Para viver a Marina, precisei me permitir sentir o que ela sentiria”, explica Marjorie. “A peça exige uma vulnerabilidade, e isso foi um processo de entrega, de me permitir acessar essas emoções sem medo. A reconquista, em particular, é muito bonita porque ela fala de esperança, então sempre que eu estava em cena, buscava esse fio de luz que a personagem está tentando alcançar.”

Espaço de troca

O cenário, um único saguão de aeroporto, também contribui para a atmosfera intimista da peça. Para Stephano, essa limitação funciona como um facilitador. “O espaço em si nos dá segurança e agilidade para o desenrolar da história e o desenvolvimento das ações. Eu nunca tinha feito um espetáculo onde o cenário era um aeroporto, algo diferente para mim. Adorei passear pelo cenário, que mesmo pequeno tem vários ambientes”, explica.

Já para Marjorie, essa ambientação trouxe desafios. “O cenário único, o saguão, é ao mesmo tempo, uma vantagem e um desafio. Por ser um espaço confinado, ele força a personagem a lidar com a imensidão emocional que ela carrega, mesmo estando fisicamente limitada a um único lugar. Isso trouxe uma sensação de claustrofobia e urgência para Marina, como se ela estivesse esperando algo ou alguém, mas não soubesse exatamente o que”, comenta.

O trabalho de construção dos personagens foi minucioso, e a sintonia entre os protagonistas foi essencial. “O Stephano é um parceiro incrível, e com ele, a construção da química foi algo natural. No palco, a relação entre os personagens é muito intensa, e precisávamos de uma confiança mútua para que tudo fluísse de forma orgânica”, afirma Marjorie. “A relação dos personagens já tinha um histórico, uma memória afetiva que precisávamos desenterrar. Nosso processo foi baseado na escuta e no entendimento da jornada de cada um.”

Stephano concorda e destaca a importância da direção do autor Dan Rosseto e Viviane Figueiredo, que dirigem o espetáculo. “Eles fizeram um trabalho fantástico, construindo conosco tudo nos mínimos detalhes, como uma intenção, uma voz, um movimento. Nada lá está por acaso e o público enxerga um espetáculo sofisticado e simples ao mesmo tempo”, observa.

Afetividade no palco

Mais do que uma comédia romântica, Passaporte para o Amor convida o público a refletir sobre as diferentes formas de afeto. "Hoje em dia, o afeto é algo raro, e é ele que nos dá coragem, nos protege das inseguranças, dos pensamentos negativos e intrusivos, fortalece os alicerces e nos dá a certeza de que viver vale a pena”, afirma Stephano. “Ângelo demonstra esse afeto não só com Marina, mas também em sua relação com a mãe e com seu trabalho. Muitas vezes, não notamos essas demonstrações no dia a dia.”

O espetáculo equilibra comédia e emoção, explorando as diversas formas de amor e perda. “Essa peça trouxe algo muito novo para a minha trajetória como atriz, porque me fez entender o quanto a vulnerabilidade é fundamental na interpretação. Cada personagem que interpreto me ensina algo, e Marina me trouxe um aprendizado valioso sobre a leveza no drama e a profundidade no humor”, diz Marjorie.

Com uma abordagem delicada e envolvente, Passaporte para o Amor se consolida como uma peça que aquece o coração e promove reflexões sobre os encontros inesperados da vida. Para Marjorie e Stephano, a experiência de dividir o palco vai além da atuação. "Nós dois passamos por um processo de escuta muito profunda, o que ajudou a criar uma conexão real e palpável entre os dois", finaliza Marjorie.

