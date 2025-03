Viih Tube e Eliezer levam Lua para dia de diversão em parque

Em suas redes sociais, Viih Tube e Eliezer mostraram momentos fofíssimos da filha Lua ao curtir um dia de diversão em um famoso parque

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e de Ravi, de três meses.

Nesta segunda-feira, 3, o casal aproveitou o tempo livre para levar a primogênita para o Parque da Mônica, localizado em São Paulo.

A pequena estava com um vestido vermelho, como a famosa personagem, e curtiu um dia de muita diversão. Viih Tube fez questão de mostrar Lua em diversos brinquedos.

E também mostrou a pequena conhecendo os amados personagens. "Gente, ela foi em tudo praticamente. Ela já tem 90cm. Só consigo reparar no pai e na mãe brilhando os olhos vendo ela feliz, descobrindo o mundo", disse ela.

A diversão foi toda que Lua caiu no sono assim que entrou no carro para voltar para casa. "E foi de arrasta", brincou a mamãe coruja.

Elogio

O ex-BBB Eliezer surpreendeu seus seguidores na tarde de sábado, 1º, ao mostrar sua esposa, a influencer Viih Tube, de biquíni nas redes sociais. Ele flagrou a amada com um modelito fio-dental enquanto brincava com a filha na piscina e elogiou a beleza dela.

No post, o rapaz destacou a força de vontade da esposa em recuperar o corpo depois de duas gestações. Viih está em processo de emagrecimento e focada em sua dieta balanceada e nos exercícios físicos diariamente. Com isso, os resultados já estão aparecendo.

Ao ver a esposa mais magra, ele a elogiou: “Olha como a Viih já emagreceu. Está gostosa”. Os dois são pais de Lua, de um ano, e Ravi, de três meses.

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais no último domingo, 16, para contar aos seguidores que Ravi, de três meses, seu filho caçula com Eliezer, realizou uma frenotomia. O procedimento cirúrgico simples trata-se de um corte parcial no freio lingual para que o bebê fique com a 'língua solta'.

