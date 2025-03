Roberto Justus posa com a esposa e a filha caçula em passeio de barco: 'Família linda'

Curtindo o carnaval em Angra dos Reis, a influenciadora Ana Paula Siebert posou com o marido, Roberto Justus, e da filha, Vicky, de 3 anos

A influenciadora Ana Paula Siebert usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para compartilhar momentos de sua viagem a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde escolheu passar a folia na companhia de familiares. Em seu perfil, ela posou fantasiada ao lado do marido, Roberto Justus, e da filha, Vicky, de 4 anos.

Nos cliques compartilhados, mãe e filha aparecem usando uma fantasia com acessórios parecidos. Já o empresário apostou em um look todo preto para curtir o momento em família. "Miss Sunshine. A musa do nosso camarote haha tem musinha mais fofa?", se derreteu Ana Paula na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Uma classe, elegantérrimos", disse um. "Que família linda, a beleza da Vicky chama atenção toda pra ela" , observou outra. "Gente essa criança é uma pintura,linda demais", elogiou uma terceira pessoa.

E Rafaella Justus também está aproveitando ao máximo o feriado de Carnaval em Angra dos Reis. Por meio dos stories, a influenciadora encantou ao mostrar a paisagem paradisíaca vista do luxuoso barco em que está com a madrasta, Ana Paula Siebert, a irmã, Vicky, e um grupo de amigos. "Uma pintura", escreveu ela em uma das fotos. Veja as imagens!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Sinceridade

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, surpreendeu ao falar sobre qual é sua hora favorita da escola. Recentemente, ao ser gravada pela mãe pronta para ir ao colégio, a pequena divertiu ao responder sobre qual é seu momento preferido nos estudos.

Matriculada em um colégio americano em São Paulo, a caçula do empresário disse para a mãe que o que mais gosta é ir embora da instituição. "Qual que é a sua hora favorita da escola?", questionou Ana Paula Siebert enquanto gravava o look e a mochila da herdeira para ir para o local. "A de ir embora", riu a menina ao provocar a mãe e em seguida consertar dizendo que gosta da aula de Português e o momento em que pode dar "estrelas" no chão.

Leia também: Ana Paula Siebert ganha festa surpresa preparada pela filha