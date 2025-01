Bruna Biancardi encanta ao resgatar fotos de Mavie recém-nascida

Grávida, Bruna Biancardi resgatou fotos de sua primeira gestação e da pequena Mavie, sua primogênita com Neymar, ainda recém-nascida

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou a quinta-feira, 9, nostálgica! Por meio das redes sociais, a companheira do jogador de futebol Neymar Jr encantou os seguidores ao resgatar algumas fotos especiais da primeira filha do casal, Mavie, de 1 ano .

Em seus stories no Instagram, Bruna participou da trend em que mães mostram registros dos herdeiros desde a gravidez até os dias atuais. A influenciadora, então, publicou cliques mostrando o barrigão da gestação, a pequena Mavie na maternidade e recém-nascida, e finalizou com uma foto mais recente da menina.

Em dezembro de 2024, Bruna Biancardi e Neymar Jr surpreenderam o público ao revelarem que estão à espera da segunda filha. A família descobriu o sexo da bebê em um chá revelação intimista, realizado em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde o atleta possui residência.

Atualmente, o casal mora na Arábia Saudita com a primogênita, uma vez que Neymar Jr joga no Al-Hilal e possui compromissos com o clube no país. No início desta semana, o atleta brasileiro publicou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos de um passeio turístico ao lado de Bruna e Davi Lucca, seu filho mais velho com Carol Dantas.

Vale lembrar que o jogador de futebol ainda é pai da pequena Helena, de 6 meses, fruto de uma relação com a modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly. Até o momento, Neymar e Bruna Biancardi ainda não revelaram qual será o nome da herdeira caçula.

Bruna Biancardi resgata fotos de Mavie - Reprodução/Instagram

Neymar Jr encanta internautas com registro brincando com a filha

Alerta fofura! O jogador de futebol Neymar Jr deixou os internautas encantados ao compartilhar um momento de descontração com a filha, Mavie, de 1 ano de idade. Fruto do relacionamento do atleta com Bruna Biancardi, a pequena surgiu brincando com o papai na quarta-feira, 8

A casinha de brinquedos de Mavie é feita completamente de plástico e custa em torno de € 150, o equivalente a R$ 947 na cotação atual. "Oh de casa", brincou Neymar nos stories do Instagram; confira o registro!

