Neymar Jr. encanta internautas com registro brincando com a filha, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr movimentou as redes sociais ao exibir momento de descontração na companhia da filha, Mavie; assista

Alerta fofura! O jogador de futebol Neymar Jr deixou os internautas encantados ao compartilhar um momento de descontração com a filha, Mavie, de 1 ano de idade. Fruto do relacionamento do atleta com Bruna Biancardi, a pequena surgiu brincando com o papai nesta quarta-feira, 8

A casinha de brinquedos de Mavie é feita completamente de plástico e custa em torno de € 150, o equivalente a R$ 947 na cotação atual. "Oh de casa", brincou Neymar nos stories do Instagram.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas, e Helena, de 6 meses, com a modelo Amanda Kimberlly. Recentemente, ele anunciou que espera a segunda filha com Bruna Biancardi.

Assista:

🚨VEJA: Neymar posta vídeo brincando com a filha Mavie e encanta seguidores. pic.twitter.com/DwLQB5Fncr — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2025

Neymar Jr avalia evolução pessoal nos últimos anos

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao comentar sobre as mudanças em sua vida ocorridas nos últimos anos. Em entrevista à 'CNN Esportes', o atleta do Al-Hilal avaliou as conquistas pessoais e profissionais, dificuldades e o quanto aprendeu desde o início de sua carreira no esporte.

Ao longo do bate-papo com a repórter, Neymar falou a respeito de sua evolução há cerca de 10 anos para os dias atuais. "Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos", declarou ele.

"Ao longo dos anos, tenho aprendido muito, passei por muitas dificuldades, mas consegui superar todas elas. Conquistei muito mais do que poderia esperar. Estou muito feliz com minha carreira, com as coisas que fiz, onde joguei. Obviamente, você pensa no que poderia ter feito aqui e ali, mas tudo faz parte do futebol. Você nunca vai ganhar todos os troféus. Estou muito feliz com tudo que fiz até agora", completou.

Atualmente, Neymar Jr vive na Arábia Saudita devido aos compromissos com o Al-Hilal. O atleta brasileiro reside junto com a namorada, Bruna Biancardi, e Mavie, de 1 ano, primogênita do casal. Em dezembro de 2024, eles revelaram ao público que estão à espera da segunda filha.

