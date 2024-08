Bruna Biancardi encanta ao reproduzir foto de quando estava grávida de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi postou uma foto com Mavie e outra de quando estava à espera da menina, fruto de seu relacionamento com Neymar

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 31, ao reproduzir uma foto de quando estava à espera de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

No feed do Instagram, a influenciadora digital publicou duas fotos. Na a primeira, ela com a herdeira, que está com novos meses, e seus cachorros. Já na segunda, ela estava exibindo seu barrigão de grávida, enquanto os bichinhos dormiam.

Ao dividir os cliques, Biancardi se derreteu: "Hoje >>>>> 12 meses atrás. Meus amores", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo elogios dos fãs. "Lindas", disse uma seguidora. "Esse sorriso da pequena, quem aguenta?", perguntou outra. "Que fotos perfeitas!", falou uma admiradora. "Tem condições toda essa fofura? Tem não", comentou mais uma.

Recentemente, Neymar gravou Mavie em pé e dando passos apressados. Na gravação, a pequena aparece sendo segurada por um acessório, parecendo que queria correr.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr surpreende com gesto romântico para Bruna Biancardi

Na noite da última terça-feira, 30, Neymar Jr realizou uma transmissão ao vivo enquanto jogava online com seus 'parças'. Durante a live, o jogador de futebol surpreendeu ao contar que pausou o jogo para entregar um mimo à sua namorada, Bruna Biancardi. Ele explicou que precisava de uma pausa para agradar e levar um hambúrguer para sua 'mulher'.

Enquanto jogava com seus amigos, Neymar contou que estava tranquilo e pronto para jogar outra partida, pois já havia mimado a namorada depois de pausar o jogo: "Já fui levar um hambúrguer lá para a minha mulher... ela já está feliz", disse o craque de futebol.

Em seguida, o atleta ainda contou que a modelo apreciou o gesto romântico: "Ela me mandou uma mensagem aqui: 'Você sabe como me agradar", disse o jogador de futebol, que gerou repercussão nas redes sociais depois de revelar o mimo. Confira!