Neymar Jr surpreende com gesto romântico para Bruna Biancardi: ‘Minha mulher’

Durante uma live, Neymar Jr surpreendeu ao pausar a transmissão para contar que estava mimando a namorada, Bruna Biancardi

Na noite da última terça-feira, 30, Neymar Jr realizou uma transmissão ao vivo enquanto jogava online com seus ‘parças’. Durante a live, o jogador de futebol surpreendeu ao contar que pausou o jogo para entregar um mimo à sua namorada, Bruna Biancardi. Ele explicou que precisava de uma pausa para agradar e levar um hambúrguer para sua ‘mulher’.

Enquanto jogava com seus amigos, Neymar contou que estava tranquilo e pronto para jogar outra partida, pois já havia mimado a namorada depois de pausar o jogo: "Já fui levar um hambúrguer lá para a minha mulher... ela já está feliz", disse o craque de futebol. Seus amigos ficaram surpresos com a declaração e comentaram: "Ele é gente como a gente"

Em seguida, Neymar ainda contou que a modelo apreciou o gesto romântico: “Ela me mandou uma mensagem aqui: 'Você sabe como me agradar”, disse o jogador de futebol, que gerou repercussão nas redes sociais depois de revelar o mimo: “Espero que ele realmente a valorize e se dedique a família”, opinou uma. "Espero que ele tenha aprendido com os erros e que essa família seja feliz", disse outra.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr. foram flagrados aos beijos em um show e confirmaram a reconciliação no início do mês de julho. Antes disso, eles tinham colocado um ponto final no relacionamento em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento da primeira filha, Mavie, que agora tem nove meses.

Na mesma época, surgiram rumores de que a terceira filha do jogador, uma menina chamada Helena, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly, havia nascido. Posteriormente, Neymar confirmou os rumores em suas redes sociais e celebrou a chegada da pequena. Ele esteve presente no parto e levou toda a família para acompanhar o momento.

Bruna Biancardi revela quando reatou com Neymar Jr:

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao abrir o jogo sobre a reconciliação com Neymar Jr. Enquanto respondia perguntas dos internautas nos Stories do Instagram, a musa contou sobre quando eles decidiram reatar. Ela confirmou que é alvo de comentários maldosos desde que retomaram o namoro, mas que decidiu viver o seu amor.