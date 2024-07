Neymar Jr mostra Mavie andando quase sozinha aos 9 meses

Com apenas 9 meses, Mavie está quase andando sozinha e Neymar Jr mostra momento de desenvolvimento de sua filha com Bruna Biancardi

A filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie, de nove meses e que completará 10 no próximo dia seis, impressionou ao mostrar que está quase andando sozinha. Papai coruja, o atleta gravou a herdeira em pé e dando passos apressados.

Sendo segurada por um acessório, a pequena surpreendeu ao até parecer que estava querendo correr. Apesar da pouca idade, Mavie provou que é cheia de habilidade motora e pode ter puxado o pai não somente na aparência, mas também no quesito de ser boa em esportes.

No registro fofíssimo, a filha do jogador de futebol com a influenciadora ainda deu um show de fofura ao surgir sorrindo e usando um look rosa com vermelho. De macacão com corações, ela conquistou os internautas com seu charme em mais uma aparição na rede social do pai.

É bom lembrar que Mavie não é mais a caçula de Neymar Jr. Até então ele tinha Davi Lucca, de 12 anos, fruto de uma antiga relação com Carol Dantas, e a bebê. Mas, agora, nos últimos dias, ele se tornou pai de Helena, que nasceu da modelo Amanda Kimberlly.

Neymar e Bruna Biancardi curtem vale night e jantam juntos

Neste sábado, 27, o papais de Mavie aproveitaram um vale-night e curtiram um jantar romântico sem a presença da filha. Em seu Instagram Stories, Bruna mostrou que o look escolhido para a ocasião foi um conjunto todo vermelho. "Vale night da mamãe e do papai hoje", escreveu ela.

O casal foi em um restaurante japonês e o jogador fez questão de postar uma foto ao lado da amada. "Jantar do papai e mamãe sem a neném", escreveu ele.

Ao chegarem em casa, Neymar e Bruna foram surpreendidos com o fato de Mavie ainda estar acordada e a influencer fez questão de compartilhar uma foto em família; confira os registros!