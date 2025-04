Sensitiva dos famosos faz previsão para saúde de Bolsonaro: 'Muito grave'

Vidente, Izadora Morais revela com exclusividade à CARAS Brasil suas previsões para a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro; confira!

Jair Bolsonaro (70) passou por uma nova operação abdominal neste domingo, 13, após ser hospitalizado na última sexta-feira, 11, e teve um resultado positivo. Porém, a vidente e sensitiva dos famosos, Izadora Morais, previu o futuro da saúde do ex-presidente e revelou: "É muito grave."

"O caso dele é bastante delicado. Segundo as minhas cartas, o real problema dele não é apenas o intestino", começa a sensitiva sobre Bolsonaro , com exclusividade à CARAS Brasil. "Vejo muita coisa, mas sempre acusa um problema renal muito grave, me mostrando a região da próstata, da uretra, rins, bexiga e problemas nos ossos."

"Segundo os mentores espirituais, pode ser uma doença ligada aos ossos. Aqui também vem falando no fígado, baço e coração. O caso dele é muito grave mesmo. Eu diria que ele corre o risco de algum tipo de paralisia ou, até mesmo, o pior pode vir acontecer."

Morais acrescenta que, de acordo com suas previsões, a internação de Bolsonaro não deve ser breve. "Ele vai ficar dias hospitalizado, vai demorar um tempo, mas ele vai sair. Depois vai voltar para outra cirurgia. Tem um monte de cenas aqui, vejo muita cirurgia. O caso dele é muito grave, não é uma doença, é uma coisa fatal."

"Eu não gosto de falar desencarnar. Eu, sinceramente, acredito que não vai desencarnar, mas que pode ficar em estado vegetativo. Dificilmente, ele vai ter condições de ir para uma nova disputa nas eleições. A saúde está terrível, inclusive, mostra o filho dele concorrendo no lugar dele ou então alguma outra pessoa na família."

Ainda de acordo com a sensitiva, o político pode precisar de auxílio do Sistema Único de Saúde (SUS). "Vejo órgãos parados, não conseguindo se movimentar. Pode haver algum tipo de transplante. Ele vem predestinado para muitas guerras na saúde. É guerra espiritual. As notícias não são nada animadoras, eu vou dizer, com toda certeza, que tem obra de vodu, ataques espirituais contra a vida."

"Na minha visão, eu vejo algo bem macabro, como se tivessem feito um boneco de vodu ou alguma coisa para que ele faleça. Sabe, que venha acontecer o pior. Só que eu não consigo ver desencarne, mas eu consigo ver ele em estado vegetativo, muito mal, em uma cama. Eu vejo o pior, gente! O pior que vocês possam imaginar", completa a vidente.

