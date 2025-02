Ary Mirelle confessa após anunciar gravidez com João Gomes: 'Apreensiva'

A influenciadora digital Ary Mirelle usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para compartilhar um desabafo sobre maternidade

A influenciadora digital Ary Mirelleusou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para compartilhar um desabafo sobre maternidade. Mãe de Jorge, de 1 ano, ela está à espera de mais um menino, que se chamará Joaquim, de seu relacionamento com o cantor João Gomes.

"Estou aqui com o Jorge no braço com o olho cheio de lágrimas pensando no meu Joaquim, pensando se ele está bem. Ainda não consigo sentir ele mexer então fico sempre apreensiva. Estou contando os dias para voltar para casa e ver como está está", confessou ela.

Quantos quilos Ary Mirelle já engordou na gravidez?

Recentemente, Ary Mirelle contou quantos quilos já engordou até agora. Eu pisei um pouquinho na bola assim que descobri. Eu acho que fiquei ansiosa, comecei a comer muito e engordei 4 quilos. Coisa de uma semana. Super rápido. Fiquei 'meu Deus'. Na gravidez do Jorge, engordei 9 quilos a gravidez toda. E nessa, no comecinho, meti logo 4 quilos porque fui palhaça. Comi e ainda estou comendo. Já estou sentindo que engordei", relatou ela.

Como foi o anúncio da gravidez?

O casal gravou um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino! Nas imagens, os dois apareceram usando uma tinta para pintarem as roupas um do outro. No final, eles revelaram que a cor da tinta era azul, representando o gênero masculino.

Além disso, Ary já contou qual é o nome do segundo filho. O bebê vai se chamar Joaquim. “Prazer, nosso Joaquim”, afirmou nos stories. Vale lembrar que os dois oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, em Recife.

