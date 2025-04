Lexa anuncia música em homenagem à filha que morreu: 'Mais linda'

A cantora Lexa anunciou em suas redes sociais que escreveu a música Você e Eu em homenagem à filha Sofia, que morreu três dias após o nascimento

Em suas redes sociais, Lexasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora enfrentou um momento bastante difícil. A artista foi internada com pré eclâmpsia e precisou passar por uma cesariana de emergência. Sofia, sua filha com Ricardo Vianna, nasceu prematura e morreu três dias após o nascimento.

Nesta segunda-feira, 14, Lexa contou que em breve seus fãs poderão conferir a música Você e Eu, em homenagem à pequena. A artista publicou uma foto com o fundo rosa e algumas borboletas. "Você e Eu. Uma homenagem para Sofia Araujo Vianna", estava escrito na imagem.

Na legenda, Lexa contou quando a canção estará disponível. "18.04 tem Você e eu, a música mais linda da minha vida, uma declaração para a minha filha Sofia", escreveu ela.

Desde então, Lexa tem precisado tomar injeções de anti coagulante. Neste domingo, 13, a famosa mostrou a quantidade de injeções que já tomou e contou que é preciso descartar esse lixo corretamento.

"Olha a quantidade de injeções que eu já tomei, fora as do hospital. Elas estão guardadinhas assim porque é lixo hospitalar, então fazemos tudo certinho. Temos que ter consciência com os garis e trabalhadores na área. Descartando o lixo corretamente", disse ela.

A cantora Lexa mostrou um momento de cuidado com a sua saúde. Em uma publicação nas redes sociais, ela registrou o momento em que seu noivo, o ator Ricardo Vianna, aplica uma injeção em sua barriga e brincou sobre a situação.

No vídeo, ela mostra o momento em que o noivo escolhe o melhor local para a aplicação. Em seguida, mostra sua reação. "Eu estou rindo da minha cara tomando injeção hoje, parece que eu estou desmaiada. Aproveito para mostrar ele cuidando de mim. Essa injeção dói que caracas! Te amo", escreveu a cantora.

