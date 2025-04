Especialista explica como diagnóstico transformou vida de MC Daniel: 'Não está quebrado'

Após anos lidando com sintomas sem respostas, MC Daniel foi diagnosticado com e especialista analisa como esse transtorno afeta a vida adulta

MC Daniel contou que, há dois meses, recebeu o diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Aos 26 anos, o cantor disse que essa descoberta mudou completamente sua rotina e o fez entender melhor a si mesmo. Mas afinal, o que muda quando um adulto descobre que tem TDAH?

Por que tantos adultos só descobrem o TDAH depois de anos?

A psicanalista Cintia Castro explicou à CARAS Brasil que esse tipo de diagnóstico na vida adulta é mais comum do que se imagina: "A verdade é que sim, é comum que adultos só descubram o TDAH depois de muitos anos. E isso acontece por uma série de motivos: o desconhecimento sobre o transtorno, a crença de que é 'coisa de criança', o estigma que ainda envolve a saúde mental, e, principalmente, o fato de que muitas pessoas com TDAH aprendem, a duras penas, a mascarar ou compensar seus sintomas ao longo da vida."

Segundo a especialista, viver com TDAH sem saber pode gerar um sentimento contínuo de inadequação: "Elas seguem, vivem, trabalham, amam, mas com uma constante sensação de vazio. De que a cabeça nunca para. De que a vida parece mais difícil do que deveria ser. São adultos que crescem ouvindo que são distraídos, preguiçosos, bagunceiros, intensos demais. Adultos que aprendem a se culpar por tudo aquilo que nunca conseguiram explicar."

"A descoberta do TDAH na vida adulta pode vir como um sopro de alívio, mas também com um certo luto: o das oportunidades perdidas, do tempo em que lutou sozinho. Mas também pode marcar o início de uma nova jornada mais consciente", diz ela.

É possível transformar a vida mesmo com um diagnóstico tardio?

A psicanalista reforça que saber da condição pode ser um divisor de águas: "O diagnóstico, mesmo que tardio, pode ser um divisor de águas. Não porque dá uma desculpa, mas porque oferece compreensão. Um espelho honesto dizendo: 'você não está sozinho, e você não está quebrado'."

"Quando alguém como o MC Daniel fala abertamente sobre isso, não é só sobre ele. É sobre todos. Sobre a importância de reconhecer o que sente e querer se entender, a necessidade de cuidar da saúde mental sem vergonha ou medo", explica a profissional.

Hábitos simples podem ajudar no controle do TDAH?

MC Daniel contou que pequenas mudanças no dia a dia ajudaram a manter o foco e a energia. A especialista explica por quê: "Dormir cedo é um desses hábitos fundamentais. O sono adequado e de qualidade é crucial para o bom funcionamento do cérebro, ajudando a regular o humor e a capacidade de foco."

"Já o banho gelado traz a sensação de alerta, o que pode ajudar a quebrar distração e apatia momentâneas. A prática regular de atividades físicas libera endorfinas, neurotransmissores que podem melhorar o humor e aumentar a concentração. Além disso, os exercícios ajudam a liberar a energia acumulada, o que pode ser particularmente benéfico para quem lida com hiperatividade", explica Cintia.

E se eu também tiver TDAH e não souber?

O relato do cantor gerou identificação em milhares de seguidores. E a pergunta silenciosa surgiu para muitos: "Talvez tenha sido num vídeo do MC Daniel, um momento simples e, ainda assim, potente. Porque, de repente, alguém colocou em palavras aquilo que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. E aí vem a pergunta, silenciosa e intensa: e se eu também tiver TDAH?"

Assim como o cantor fez, a especialista orienta buscar ajuda profissional: "O primeiro passo é buscar escuta qualificada de um profissional com experiência em TDAH para ajudar a entender o que realmente está acontecendo. Porque o diagnóstico não é uma sentença, é uma resposta.Seguir corretamente e com comprometimento o tratamento que envolve medicação, psicoterapia, reorganização da rotina."

"Um olhar que entenda que esquecer coisas, se distrair, procrastinar ou ser “mil por hora” não são falhas de caráter. São formas de funcionamento que precisam de suporte, não de crítica. Não se trata só de descobrir um transtorno e sim se reencontrar com você e se libertar", finaliza.

