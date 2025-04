Cássio Reis chama atenção ao mostrar momento de lazer em família: 'Lindos'

O ator Cássio Reis encantou ao abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado da esposa, Fernanda Vasconcellos, e do filho, Romeo

Cássio Reis encantou os seguidores das redes ao compartilhar fotos e vídeos de um momento de lazer em família.

O ator viajou para Ibiúna, em São Paulo, ao lado da esposa, a atriz Fernanda Vasconcellos, e do filho deles, Romeo, de dois anos, e encantou ao mostrar eles se divertindo em meio à natureza.

Em outros registros, o herdeiro do casal aparece brincando em um parquinho, em uma piscina de bolinhas e também sentado em um trator. "Vida, obrigado!", disse Cássio na legenda da publicação.

O momento em família encantou os internautas. "Que lugar lindo!!! E a família mais ainda!", escreveu a atriz Cristiana Oliveira. "Romeo tá grandão, já é um jovem bebê", observou uma seguidora. "Lindos demais", comentou outra. "Nossa, Cássio, como o Romeo está enorme! Excelente semana para vocês", falou uma fã. "Família linda, Cássio querido e você merece tudo isso", disse mais uma.

Vale lembrar que além de Romeo, Cássio Reis também é pai de Noah, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits. Em dezembro do ano passado, o rapaz completou 17 anos e ganhou uma bela homenagem do pai. "17 momentos em 17 anos! Te amo Noah! Feliz aniversário! Feliz vida e muita saúde, meu parceirão!", declarou o ator na legenda.

Confira:

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis esbanjam romantismo em dia de praia

A atriz Fernanda Vasconcellos usou as redes sociais para compartilhar com o público algumas fotos de seu fim de semana especial ao lado do marido, o também ator e apresentador Cássio Reis. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista dividiu registros do casal aproveitando um dia de praia.

Esbanjando romantismo, os dois posaram juntinhos para a câmera e não pouparam sorrisos. Em meio a sequência de cliques, Fernanda fotografou o companheiro a beijando em um momento carinhoso. "Amar", escreveu a atriz na legenda da publicação. Veja a publicação!

