Fernanda Paes Leme mostra qual foi a 1ª palavra da filha: 'Emocionada'

Prestes a celebrar um ano de sua filha, Fernanda Paes Leme mostra vídeo da herdeira falando sua primeira palavra; veja qual foi

Faltando poucos dias para sua filha, Pilar, completar um ano, Fernanda Paes Leme compartilhou em sua rede social um vídeo da herdeira falando sua primeira palavra. Nesta segunda-feira, 14, a famosa exibiu o registro e deixou os internautas encantados com tanta fofura.

Já sabendo falar algumas coisas, a pequena, que é fruto da antiga relação da famosa com Victor Sampaio, apareceu balbuciando "água". A apresentadora então contou que essa foi a primeira palavra da menina e se mostrou emocionada ao vê-la crescendo.

"Pipa já está com um vocabulário bem grandinho, mas sua primeira palavra foi “água” e suas variações de apa, apua, apu, aba, abua... Segue aí a dica e fiquem hidratados. Semana de 1 ano da Pilar e eu tô como? Emocionada com tudo que relembro desde o primeiro dia", postou a mamãe de primeira viagem os momentos especiais.

Ainda nas últimas semanas, Fernanda Paes Leme fez uma homenagem especial para o pai de sua filha. Em janeiro deste ano, o casal anunciou que resolveu não continuar com o relacionamento amoroso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme manda 'alerta' para Carol Peixinho e Thiaguinho

A apresentadora Fernanda Paes Leme mandou um recado para os mais novos papais do ano, Carol Peixinho e Thiaguinho. Após saber que eles estão esperando seu primeiro bebê, a famosa, que é mãe de Pilar, enviou um alerta para eles.

A atriz postou em seus stories uma foto que mandou para o casal. Fernanda Paes Leme então exibiu a herdeira brincando na sala de casa. O local além da decoração ainda contou com os novos itens: brinquedos, cercadinho e outros objetos da bebê. Foi então que a apresentadora resolveu avisar os futuros papais do que poderá acontecer com a sala da residência deles.

"Bom dia! Mandei essa foto para o papai do ano, Thiaguinho, pra mostrar como vai virar uma das salas da casa dele e da mamãe gata, Carol Peixinho", revelou como é seu lar atualmente com a presença de Pilar. Confira a foto!

Leia também:Fernanda Paes Leme relata perrengue: 'Não tenho onde dormir'