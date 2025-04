Filha de Leonardo faz críticas para alunas de medicina que falaram de paciente

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa relembra sua própria história de problema cardíaco ao criticar a postura de alunas de medicina que viralizaram na internet

Filha do cantor Leonardo, a influencer Jéssica Beatriz Costa surpreendeu ao criticar a atitude de duas estudantes de medicina que viralizaram na internet nos últimos dias. Nas redes sociais, Jessica falou sobre a falta de ética das alunas, que fizeram comentários inesperados sobre o caso de uma paciente com problemas cardíacos.

A influencer contou que se identificou com a situação porque nasceu com problema no coração e já passou por cirurgias ao longo de sua vida. Com isso, ela disse que ficou incomodada com a atitude das estudantes.

"Sou uma pessoa que zero gosta de dar a opinião, mas como mãe e cardiopata congênita, me sinto na obrigação de comentar sobre esse caso. Quando apareceu esse vídeo para mim, fiquei em choque. Fiquei mais em choque ainda com as pessoas que não ficaram em choque com essas alunas de medicina. Foi de uma falta de respeito tão grande", contou ela.

E completou: "É um tom bem desrespeitoso. Elas estão rindo. Falam da paciente: 'essa menina tá achando que tem sete vidas?'. Foi um tom de deboche e fiquei muito indignada com isso. Que bom que tenho um cardiologista que já está no mercado tem muito tempo e com certeza não faltou às aulas de ética. Fico bem preocupada e triste com a geração que vem por aí. Sou mãe e é triste ver futuras profissionais agindo dessa maneira. Não é mimimi. É só se colocar no lugar do outro".

Por fim, a filha de Leonardo falou sobre sua própria saúde. "Sou grata pela minha vida. Nasci com vários problemas no coração e fiz 2 cirurgias (uma com 8 meses) e outra com 2 anos. Nasci com tetralogia de Fallot extremo com atresia pulmonar + CIV + hipoplasia do ramo esquerdo. E não. Não era para eu estar aqui! Mas o meu Deus é o Deus que opera com milagres e hoje é dia de gratidão", finalizou.

View this post on Instagram A post shared by Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Leia também: Filha de Leonardo se inspira na madrasta para nova foto na web